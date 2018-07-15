Максименко, Ташаев, Тимофеев – в составе «Спартака» на игру с «Пролетером»; Джикия в запасе

«Спартак» огласил стартовый состав на товарищеский матч против сербского «Пролетера». Место в воротах россиян займет Александр Максименко.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Комбаров, Жиго, Боккетти (к), Фернандо, Тимофеев, Глушаков, Ташаев, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Терешкин, Петкович, Мамин, Джикия, Рассказов, Еременко, Игнатов, Попов, Ломовицкий, Ханни, Луис Адриано.

Встреча начнется в 14:00 по Москве в австрийском Филлахе.