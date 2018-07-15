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    Максименко, Ташаев, Тимофеев – в составе «Спартака» на игру с «Пролетером»; Джикия в запасе

    «Спартак» огласил стартовый состав на товарищеский матч против сербского «Пролетера». Место в воротах россиян займет Александр Максименко.

    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Комбаров, Жиго, Боккетти (к), Фернандо, Тимофеев, Глушаков, Ташаев, Промес, Зе Луиш.

    Запасные: Терешкин, Петкович, Мамин, Джикия, Рассказов, Еременко, Игнатов, Попов, Ломовицкий, Ханни, Луис Адриано.

    Встреча начнется в 14:00 по Москве в австрийском Филлахе.

    Источник: ФК «Спартак»

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    15.07.2018 13:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 15 июля 2018, 14:28

      «Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти (к), Фернандо, Тимофеев, Глушаков, Ташаев, Промес, Зе Луиш.

      Эммм а Спартак уже со старта собирается в 10-м играть, а бомбардир???

      2
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 > I_R_O_N_M_A_N 15 июля 2018, 14:45

      Уже поправили, я смотрю.

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