Голы Менье и Азара принесли Бельгии бронзу ЧМ-2018

Сегодня в Санкт-Петербурге на ЧМ-2018 состоялся матч за третье место между сборными Бельгии и Англии. Бельгийцы оказались сильнее со счетом 2:0.

Вашему вниманию все голы этой встречи.

«Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

1:0 – Менье, 4

twit text — Football GIFs (@FootballGIFs4) 14 июля 2018 г.

2:0 – Азар, 82