Голы Менье и Азара принесли Бельгии бронзу ЧМ-2018

У бельгийцев получился быстрый гол, хотя у англичан в обороне был численный перевес. Дальше пошла игра от обороны с обилием моментов. В конце матча в одной из контратак бельгийцы забили второй гол и судьба матча была решена. Сборная Англии не показала в атаке изобретательности.
Сегодня в Санкт-Петербурге на ЧМ-2018 состоялся матч за третье место между сборными Бельгии и Англии. Бельгийцы оказались сильнее со счетом 2:0.
Вашему вниманию все голы этой встречи.
«Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
1:0 – Менье, 4
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— Football GIFs (@FootballGIFs4) 14 июля 2018 г.
2:0 – Азар, 82
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— FIFA World Cup (@WorIdCupUpdates) 14 июля 2018 г.