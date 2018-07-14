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    Голы Менье и Азара принесли Бельгии бронзу ЧМ-2018

    Сегодня в Санкт-Петербурге на ЧМ-2018 состоялся матч за третье место между сборными Бельгии и Англии. Бельгийцы оказались сильнее со счетом 2:0.

    Вашему вниманию все голы этой встречи.

    «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

    1:0 – Менье, 4

    2:0 – Азар, 82

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2018 18:55
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 20:56

      У бельгийцев получился быстрый гол, хотя у англичан в обороне был численный перевес. Дальше пошла игра от обороны с обилием моментов. В конце матча в одной из контратак бельгийцы забили второй гол и судьба матча была решена. Сборная Англии не показала в атаке изобретательности.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 14 июля 2018, 19:42

      Бельгийцы реально были достойны финала, но ............
      Сослагательное тут не котируется, а жаль.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 14 июля 2018, 19:02

      Молодцы, слов нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 июля 2018, 18:18

      Видео не работает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      nik_59 14 июля 2018, 17:51

      Красавец!

      1
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