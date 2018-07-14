Лукаку и Азар сыграют в атаке у Бельгии, Кейн и Стерлинг выйдут впереди у Англии

Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и Англии на матч за третье место чемпионата мира-2018.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Тилеманс, Шадли, Лукаку, Э. Азар.

Англия: Пикфорд, Роуз, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Джонс, Делф, Дайер, Лофтус-Чик, Кейн, Стерлинг.

Встреча состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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