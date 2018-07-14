Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лукаку и Азар сыграют в атаке у Бельгии, Кейн и Стерлинг выйдут впереди у Англии

    Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и Англии на матч за третье место чемпионата мира-2018.

    Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Тилеманс, Шадли, Лукаку, Э. Азар.

    Англия: Пикфорд, Роуз, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Джонс, Делф, Дайер, Лофтус-Чик, Кейн, Стерлинг.

    Встреча состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2018 15:51
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 17:24

      Скорей всего будет открытый футбол.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 14 июля 2018, 17:04

      У Бельгии шансов больше на победу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Aaisberg 14 июля 2018, 16:30

      Феерия.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +181

      oleg32ru 14 июля 2018, 16:22

      Бельгия посильней в атаке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 14 июля 2018, 16:13

      если в атаке выйдет снова Кейн и бегунок Стерлинг,то Англия только подтвердит свои неудачные вылеты и игры!)Саудгейт ты ДНО,ибо делать одно и тоже,затем ждать другого результата это оч глупо!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70531

      insider_retro 14 июля 2018, 16:07

      Надеюсь, что победит тот, кто больше забьёт, а не тот, кто меньше пропустит!..))
      Шашки наголо!..))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +385

      VOLK83 14 июля 2018, 16:02

      1-2 Англия!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 14 июля 2018, 15:54

      3-1

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11