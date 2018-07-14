Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кержаков встретился с Витселем и пожелал ему удачи в матче за третье место на ЧМ-2018

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков встретился с полузащитником сборной Бельгии Акселем Витселем, который ранее тоже выступал за петербуржцев.

    Кержаков пожелал футболисту удачи в матче за третье место на чемпионате мира-2018 с Англией. Бельгиец подарил россиянину свою футболку с автографами игроков национальной команды.

    Встреча Бельгия – Англия состоится сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2018 12:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 14 июля 2018, 16:31

      Я не встречался с Витселем, но тоже хочу пожелать ему удачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 июля 2018, 14:12

      Будем болеть за Витселя...))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11