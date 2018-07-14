Кержаков встретился с Витселем и пожелал ему удачи в матче за третье место на ЧМ-2018

Я не встречался с Витселем, но тоже хочу пожелать ему удачи.
Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков встретился с полузащитником сборной Бельгии Акселем Витселем, который ранее тоже выступал за петербуржцев.
Кержаков пожелал футболисту удачи в матче за третье место на чемпионате мира-2018 с Англией. Бельгиец подарил россиянину свою футболку с автографами игроков национальной команды.
Встреча Бельгия – Англия состоится сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Встреча дня Good luck, @axelwitsel28! #BEL VS #ENG pic.twitter.com/mJcD4vNfUq— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 14 июля 2018 г.