Сарри – новый главный тренер «Челси»

Дай Бог что бы Мауриццио Сарри выстрелил в свой первый же сезон как Дон Конте! Победа в АПЛ И ЛЕ с последующим выходом опять же и снова в ЛЧ! Удачи!
«Челси» официально заключил контракт с новым главным тренером Маурицио Сарри. Специалист представлен на базе клуба.
Детали соглашения между сторонами не разглашаются. На посту итальянец сменил своего соотечественника Антонио Конте, работавшего с командой с 2016 года.
Сарри в качестве тренера не выиграл ни одного трофея. Предыдущим его местом работы был «Наполи».
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