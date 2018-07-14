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    Сарри – новый главный тренер «Челси»

    «Челси» официально заключил контракт с новым главным тренером Маурицио Сарри. Специалист представлен на базе клуба.

    Детали соглашения между сторонами не разглашаются. На посту итальянец сменил своего соотечественника Антонио Конте, работавшего с командой с 2016 года.

    Сарри в качестве тренера не выиграл ни одного трофея. Предыдущим его местом работы был «Наполи».

    Увольнение Конте ужасно. Тренер воюет с «Челси»

    Источник: Twitter

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    14.07.2018 11:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +214

      Yurini 14 июля 2018, 17:57

      Дай Бог что бы Мауриццио Сарри выстрелил в свой первый же сезон как Дон Конте! Победа в АПЛ И ЛЕ с последующим выходом опять же и снова в ЛЧ! Удачи!

      0
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      Рейтинг: +150

      реалушка 14 июля 2018, 15:21

      надолго ли?.у Сарри потенциал,конечно,есть.но он никогда ничего не выигрывал..в компании с Клоппом,Мауриньо,Гвардиолой,Поччетино...шансы на титул совсем скромны.

      2
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 14 июля 2018, 14:16

      Хороший тренер
      С Наполи почти все получилось, так уж сейчас в Италии, что все трофеи для Юве
      Но команду сделал хорошую, игра зрелищная!
      Пусть ему повезёт с Челси!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 14 июля 2018, 14:06

      Если дадут время..., да никто не даст ему время, стрельнет если, тогда скажут молодец, если нет, то сразу на выход, там давно ни с кем не церемонятся...

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 14 июля 2018, 13:49

      Очередной жертва, сначала ооо мистер вел ком, через год, мистер фак юю

      3
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      Рейтинг: +131

      Dino005 14 июля 2018, 11:37

      Удачи ему

      1
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      Рейтинг: +148

      Sarco 14 июля 2018, 11:33

      Удачи Маурицио !!! Если дадут время , будет и результат и футбол красивый )

      2
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 14 июля 2018, 11:27

      Сначала показалось, что "Челси" вместо Сарри представил Роберто Мартинеса.

      1
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 14 июля 2018, 11:25

      Есть видео, что было дальше?

      8
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