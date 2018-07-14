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    «Кардифф» хочет арендовать Дзюбу

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба на правах аренды может перейти в «Кардифф».

    «Пока «Кардифф» лишь рассматривает вариант с годичной арендой Дзюбы. Этому клубу из английской Премьер-лиги интересно рассмотреть кандидатуру Артeма, но как игрока на один сезон. Правда, естественно, с потенциальным выкупом.

    Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Дзюба решение ещe не принял. Мы все знаем, что у Артeма огромное количество предложений, и сам «Зенит» просто так не захочет его отпускать», – сказал Арустамян.

    Ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в Китае.

    Источник: YouTube

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    14.07.2018 01:06
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 14 июля 2018, 21:45

      Никаких аренд. Только полноценный контракт.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 16:04

      Почему бы ему не попробовать себя в АПЛ. Хотя бы 1 год и если получится ,то перейти в более титулованный клуб а не получится, в РФПЛ ему всегда место найдется.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 14 июля 2018, 10:02

      Нормальное предложение, Дзюба в основном в арендах сверкал.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Diesel133 14 июля 2018, 10:22

      Надо ДО аренды тогда еще мини-скандальчик закрутить, чтобы было кому и что доказывать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > ItalianFootball 14 июля 2018, 10:30

      ну хз, мне кажется сам по себе отъезд в Англию его мотивирует

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июля 2018, 10:01

      сомнительный вариант, если есть еще варианты то стоит все грамотно рассмотреть и принять тот что лучше со многих сторон.

      4
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 14 июля 2018, 08:44

      Оттуда можно и в Ливер,или Мансити

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 июля 2018, 08:31

      Дзюбга соглашайся лучшего предложения не будет а это последний шанс заявить что у тебя большие яйца, а не язык

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 14 июля 2018, 08:29

      Дзюба скорее согласится на Китай, там зарплата будет намного выше.

      2
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 > ДАША Д 14 июля 2018, 09:44

      Все правильно..Артему уже много лет..надо заработать и подумать о будущем..

      1
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      Рейтинг: +6979

      1bear 14 июля 2018, 07:48

      ...только в Китай !..

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > 1bear 14 июля 2018, 08:07

      Прищуриваться не умеет... )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 июля 2018, 07:32

      Продвинутый менеджмент в клубах и на аренде зарабатывает, но это не про "Зенит"... " Кардифф" не мечта Артёма и по финансам не потянут его. А так можно было за аренду 2-3 ляма получить и минус из зарплатной ведомости его "личку" в 3, 3 ляма без бонусов и премиальных. Он будет напоминать тяжёлый чемодан без ручки с его контрактом. Одна надежда на Семака, что встроит он его в командную игру.

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > Рубик Докоян 14 июля 2018, 10:43

      Ну насчёт продвинутого менеджмента или не продвинутого мне сложно судить, по моему у Зенита более всех развита трансферная политика в РФПЛ, как у многих европейских клубов тьма людей по арендам, это как вложения, понятно, что не всегда выстреливает, но все же...

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      Рейтинг: +33445

      oyabun 14 июля 2018, 06:10

      Паршивенькое предложение.

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