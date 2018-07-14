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«Кардифф» хочет арендовать Дзюбу

14 июля 2018, 01:06
19

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба на правах аренды может перейти в «Кардифф».

«Пока «Кардифф» лишь рассматривает вариант с годичной арендой Дзюбы. Этому клубу из английской Премьер-лиги интересно рассмотреть кандидатуру Артeма, но как игрока на один сезон. Правда, естественно, с потенциальным выкупом.

Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Дзюба решение ещe не принял. Мы все знаем, что у Артeма огромное количество предложений, и сам «Зенит» просто так не захочет его отпускать», – сказал Арустамян.

Ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в Китае.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Кардифф Зенит Дзюба Артем Арустамян Нобель
Комментарии (19)
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Мары
1531533945
Чем больше в Кардиффе дубов Тем гуще в Англии дубрава.
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Igor Belousov
1531536311
не надо уходить в такой клуб
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oyabun
1531537845
Паршивенькое предложение.
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Рубик Докоян
1531542767
Продвинутый менеджмент в клубах и на аренде зарабатывает, но это не про "Зенит"... " Кардифф" не мечта Артёма и по финансам не потянут его. А так можно было за аренду 2-3 ляма получить и минус из зарплатной ведомости его "личку" в 3, 3 ляма без бонусов и премиальных. Он будет напоминать тяжёлый чемодан без ручки с его контрактом. Одна надежда на Семака, что встроит он его в командную игру.
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1bear
1531543731
...только в Китай !..
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ДАША Д
1531546194
Дзюба скорее согласится на Китай, там зарплата будет намного выше.
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Chaborz.1990
1531547054
Оттуда можно и в Ливер,или Мансити
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OfaZavr
1531551682
сомнительный вариант, если есть еще варианты то стоит все грамотно рассмотреть и принять тот что лучше со многих сторон.
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Diesel133
1531551778
Нормальное предложение, Дзюба в основном в арендах сверкал.
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zigbert
1531573498
Почему бы ему не попробовать себя в АПЛ. Хотя бы 1 год и если получится ,то перейти в более титулованный клуб а не получится, в РФПЛ ему всегда место найдется.
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