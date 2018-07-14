«Кардифф» хочет арендовать Дзюбу

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба на правах аренды может перейти в «Кардифф».

«Пока «Кардифф» лишь рассматривает вариант с годичной арендой Дзюбы. Этому клубу из английской Премьер-лиги интересно рассмотреть кандидатуру Артeма, но как игрока на один сезон. Правда, естественно, с потенциальным выкупом.

Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Дзюба решение ещe не принял. Мы все знаем, что у Артeма огромное количество предложений, и сам «Зенит» просто так не захочет его отпускать», – сказал Арустамян.

Ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в Китае.