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    Конте опережает Моуринью по проценту побед в «Челси»

    Действующий главный тренер «Челси» Антонио Конте имеет самый высокий процент побед среди тренеров лондонского клуба, которые отыграли более 100 матчей.

    Пятерка тренеров по этому показателю выглядит следующим образом:

    1. Антонио Конте – 65,1%

    2. Жозе Моуринью – 63,5%

    3. Карло Анчелотти – 61,5%

    4. Клаудио Раньери – 53,8%

    5. Джанлука Виалли – 53,1%

    Конте работает в «Челси» с 2016 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии.

    Источник: BBC

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    13.07.2018 06:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 10:38

      С таким хорошим показателем и пришлось уходить.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 июля 2018, 10:07

      Побеждать, как видим, мало в Англии.

      1
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