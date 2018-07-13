Конте опережает Моуринью по проценту побед в «Челси»

С таким хорошим показателем и пришлось уходить.
Действующий главный тренер «Челси» Антонио Конте имеет самый высокий процент побед среди тренеров лондонского клуба, которые отыграли более 100 матчей.
Пятерка тренеров по этому показателю выглядит следующим образом:
1. Антонио Конте – 65,1%
2. Жозе Моуринью – 63,5%
3. Карло Анчелотти – 61,5%
4. Клаудио Раньери – 53,8%
5. Джанлука Виалли – 53,1%
Конте работает в «Челси» с 2016 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии.