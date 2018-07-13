Конте опережает Моуринью по проценту побед в «Челси»

Действующий главный тренер «Челси» Антонио Конте имеет самый высокий процент побед среди тренеров лондонского клуба, которые отыграли более 100 матчей.

Пятерка тренеров по этому показателю выглядит следующим образом:

1. Антонио Конте – 65,1%

2. Жозе Моуринью – 63,5%

3. Карло Анчелотти – 61,5%

4. Клаудио Раньери – 53,8%

5. Джанлука Виалли – 53,1%

Конте работает в «Челси» с 2016 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии.