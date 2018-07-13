Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кутепов: «Куда бы хотел перейти? «Милан». Сто процентов»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов ответил на вопрос о возможном переходе в другой клуб.

    «Соглашусь ли уйти, если предложат? Тут много факторов. Нужно договориться с нынешним клубом – отпустит ли он. Много факторов… Когда будет конкретика, тогда будем разговаривать. Пока ничего не могу сказать.

    Куда бы хотел перейти? «Милан». Сто процентов», – сказал Кутепов в интервью «России 24».

    Интерес к игроку проявляли «Фиорентина», «Боруссия» Д, «Вест Хэм» и другие клубы.

    Источник: YouTube

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2018 00:58
    Рекомендуем
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 10:32

      Для начала покажи свою уверенную игру за Спартак.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 13 июля 2018, 16:26

      "Остапа понесло...Он не ел уже 3 дня, поэтому красноречие его не знало границ..."

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 13 июля 2018, 14:11

      Скромняга! Раз "выстрелил" и уже в Милан? За чем? Да за шмотками! А если серьёзно - то рановато за бугор. Нужно подтверждать удачное выступление на ЧМ стабильной игрой в РФПЛ и Еврокубках.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 13 июля 2018, 11:46

      такой защитник в любом клубе пригодиться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 июля 2018, 11:38

      не перегори Илья раньше времени /СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ!/

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июля 2018, 09:58

      ишь ты разошелся, стабильность свою нужно доказывать не один год, поэтому посмотрим что в новом сезоне в Спартаке покажешь, не превратиться ли карета обратно в тыкву.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > OfaZavr 13 июля 2018, 10:30

      а была ли карета ?)),тыква так и осталась...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > acer2003 13 июля 2018, 10:54

      Ну явно выше своего уровня сыграл!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > acer2003 13 июля 2018, 18:08

      ну по крайней мере лучше сыграл чем обычно и то уже прогресс)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > OfaZavr 13 июля 2018, 18:30

      На лавке сидеть будет, если конечно Джикия успеет восстановиться ;)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > uBaH_ 13 июля 2018, 18:41

      вполне возможно, поглядим каким вернется Джикия и что останется от Кутепова версии ЧМ)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > OfaZavr 13 июля 2018, 18:47

      Да это же копия Новосельцева. Такие игроки могут только в автобус играть, а так да все зависит оттого в каком состояние вернется Жора после крестов)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 13 июля 2018, 09:32

      Мне кажется, что даже Ибрагимович не называл "Мальмё" "нынешний клуб".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 13 июля 2018, 08:17

      Вроде как немного переоценивают себя ребята на фоне искусственной эйфории. Но Кутепов хоть не в Реал или Барсу мечтает,скромно в Милан

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > val-berezko 13 июля 2018, 09:53

      Почему переоценивают? Что касается игроков нашей сборной не старше 24-25 лет, у них есть шанс еще прогрессировать,а где это делать, если не в сильном чемпионате топ-5?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > val-berezko 13 июля 2018, 11:20

      Обычно после таких ЧМ и ЧЕ игроки и уезжают, кто-то в средние команды ,а кто-то в топ-клубы!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 июля 2018, 07:53

      Кончится лето...нукуда,никто его не пригласит..
      Кривоногие и деревянные игроки нигде ненужны!
      Это всё блеф !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 июля 2018, 07:36

      Пожалуй, что рано уходить, да и "Милан", серьёзно? Сейчас топ-клубы РФПЛ котируется выше. Ибо у миланцев бан на еврокубки, проблемы с финансами, и вообще клуб находится в полной заднице. Если тах хочется куда-то за рубеж, то выбери клуб получше, но скромнее.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11