Кутепов: «Куда бы хотел перейти? «Милан». Сто процентов»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов ответил на вопрос о возможном переходе в другой клуб.

«Соглашусь ли уйти, если предложат? Тут много факторов. Нужно договориться с нынешним клубом – отпустит ли он. Много факторов… Когда будет конкретика, тогда будем разговаривать. Пока ничего не могу сказать.

Куда бы хотел перейти? «Милан». Сто процентов», – сказал Кутепов в интервью «России 24».

Интерес к игроку проявляли «Фиорентина», «Боруссия» Д, «Вест Хэм» и другие клубы.