Шмейхель разместил фотографию с Черчесовым 33-летней давности

Ребята! У многих профессиональных спортсменов после окончания карьеры возникают проблемы с весом. И дело часто не только в переедании и отсутствии физических нагрузок. Может не быть первого и быть второе. Дело в обмене веществ в организме, который перестраивается после запредельных нагрузок! Не нужно забывать, что профессиональный спорт (любой!) здоровье человеку не прибавляет, а отнимает его.
Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель разместил ностальгическое фото в социальной сети. На ней присутствует нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Датчанин выложил фото 1985 года и современный снимок, сделанный во время чемпионата мира-2018.
Оба футболиста были вратарями.
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— Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) 11 июля 2018 г.