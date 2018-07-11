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    Шмейхель разместил фотографию с Черчесовым 33-летней давности

    Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель разместил ностальгическое фото в социальной сети. На ней присутствует нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

    Датчанин выложил фото 1985 года и современный снимок, сделанный во время чемпионата мира-2018.

    Оба футболиста были вратарями.

    Источник: Twitter

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    11.07.2018 22:09
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 июля 2018, 01:22

      Ребята! У многих профессиональных спортсменов после окончания карьеры возникают проблемы с весом. И дело часто не только в переедании и отсутствии физических нагрузок. Может не быть первого и быть второе. Дело в обмене веществ в организме, который перестраивается после запредельных нагрузок! Не нужно забывать, что профессиональный спорт (любой!) здоровье человеку не прибавляет, а отнимает его.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 09:13

      Шмейхель почти не изменился.

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zigbert 12 июля 2018, 10:32

      Привет! да и Черчесову если парик надеть тоже будет казаться что он не изменился :))

      2
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      ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert > OfaZavr 12 июля 2018, 10:35

      Привет. Правильно парик ему не помешал бы.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert > OfaZavr 12 июля 2018, 10:40

      Что то подумалось ,а не в парике ли он на старом фото?

      2
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zigbert 12 июля 2018, 10:42

      там думаю нет, в молодости вроде он и вправду такой лохматый был)) хотя кто знает, все возможно))

      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 12 июля 2018, 00:59

      А ведь они - одногодки...Однако Стаса жизнь покруче потрепала....

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 12 июля 2018, 00:45

      Красавцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 12 июля 2018, 00:36

      лысый алкаш и бывший футболист

      1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 12 июля 2018, 00:20

      Очень круто. Ребята спецы своего дела. Жаль Шмейхель не тренирует

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 11 июля 2018, 23:59

      Классно...)

      5
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 11 июля 2018, 23:46

      Шмейхель сохранился получше Стаса-космоса

      8
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      Рейтинг: +115

      anomalist > Lester84 12 июля 2018, 00:05

      Абсолютно разные по генотипу люди

      4
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 11 июля 2018, 23:05

      Прикольно..

      3
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 11 июля 2018, 22:35

      классика!

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