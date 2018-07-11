Шмейхель разместил фотографию с Черчесовым 33-летней давности

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель разместил ностальгическое фото в социальной сети. На ней присутствует нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Датчанин выложил фото 1985 года и современный снимок, сделанный во время чемпионата мира-2018.

Оба футболиста были вратарями.