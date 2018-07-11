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    Куадрадо – о передаче седьмого номера Роналду: «Счастье в том, чтобы отдавать»

    Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо оповестил общественность, что отдает седьмой клубный номер ранее перешедшему в команду Криштиану Роналду. Колумбиец разместил фото с футболкой португальца.

    «Счастье в том, чтобы отдавать. Желаю удачи Криштиану в этом приключении», – написал южноамериканец.

    Роналду пришел в Турин за 112 миллионов евро.

    text

    Публикация от text (@cuadrado)

    Роналду – в «Ювентусе»! Все подробности тут

    Роналду в «Юве» – идеальный выбор. Объясняем в 10 предложениях

    Источник: Instagram

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    11.07.2018 21:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 09:02

      В этом нет ничего плохого. Хотелось бы услышать самого Роналду по этому поводу.

      2
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 12 июля 2018, 00:39

      хех, перехожу в серию А, следом за своим любимчиком. Прощай ла лига.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 12 июля 2018, 00:24

      Хуан, профессионал с большой буквы. Парень все понимает и делает на благо клубу, это и называется одним словом - ювентини. Хуан, наш, до мозга костей, респект за понимание и его вклад в победы Юве!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 11 июля 2018, 23:31

      Конечно.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 11 июля 2018, 23:19

      Кто бы сомневался, что передаст

      0
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      Рейтинг: +49

      Mr_Jobber 11 июля 2018, 23:19

      Роналду - звезда, без вопросов. Заломил условие, хочу, мол 7-й номер. Куадрадо дали понять, что нужно будет отдать и выписали ещё неплохой чек, чтобы грустно не было. А то мол такой добрый, решил номер подарить.

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > Mr_Jobber 12 июля 2018, 08:34

      лишь бы что нибудь ляпнуть?

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 11 июля 2018, 23:06

      кристина тебя уже любит)))

      -1
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      Рейтинг: +3437

      FRZZ 11 июля 2018, 23:01

      Куадрадо молодец! Умный парень.

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 11 июля 2018, 22:52

      Подкаблучник

      -1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 11 июля 2018, 22:51

      Молодец! Сказал красиво и правильно

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