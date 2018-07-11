Куадрадо – о передаче седьмого номера Роналду: «Счастье в том, чтобы отдавать»

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо оповестил общественность, что отдает седьмой клубный номер ранее перешедшему в команду Криштиану Роналду. Колумбиец разместил фото с футболкой португальца.

«Счастье в том, чтобы отдавать. Желаю удачи Криштиану в этом приключении», – написал южноамериканец.

Роналду пришел в Турин за 112 миллионов евро.

text Публикация от text (@cuadrado) 11 Июл 2018 в 10:29 PDT

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