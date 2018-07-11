Куадрадо – о передаче седьмого номера Роналду: «Счастье в том, чтобы отдавать»

В этом нет ничего плохого. Хотелось бы услышать самого Роналду по этому поводу.
Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо оповестил общественность, что отдает седьмой клубный номер ранее перешедшему в команду Криштиану Роналду. Колумбиец разместил фото с футболкой португальца.
«Счастье в том, чтобы отдавать. Желаю удачи Криштиану в этом приключении», – написал южноамериканец.
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