Черышев и Дзюба – первые игроки сборной России, набравшие миллион подписчиков в инстаграме

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев и нападающий «Зенита» Артем Дзюба стали первыми футболистами сборной России, на аккаунты которых в инстаграме подписались один миллион человек.

«Два лидера на поле – два лидера в инстаграме», – говорится в сообщении на странице сборной в данной соцсети.

Дзюба и Черышев приняли участие в чемпионате мира-2018. Россияне дошли до четвертьфинала, где уступили Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).