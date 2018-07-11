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    Черышев и Дзюба – первые игроки сборной России, набравшие миллион подписчиков в инстаграме

    Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев и нападающий «Зенита» Артем Дзюба стали первыми футболистами сборной России, на аккаунты которых в инстаграме подписались один миллион человек.

    «Два лидера на поле – два лидера в инстаграме», – говорится в сообщении на странице сборной в данной соцсети.

    Дзюба и Черышев приняли участие в чемпионате мира-2018. Россияне дошли до четвертьфинала, где уступили Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: РФС

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    11.07.2018 18:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 12 июля 2018, 12:49

      Черышев -молодец. Жаль не дали доиграть. А по другому -надо папу Карло пригласить-может поправит кое что.

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 12 июля 2018, 00:19

      Скромного Головина забыли ?) по игре сборной очень понравились как все 90 минут проводили Головин и Фернандес , Зобнин с арабами ещё хорошо играл

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 21:02

      Все закономерно.

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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 11 июля 2018, 19:45

      За Дениса очень приятно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 11 июля 2018, 18:49

      ...УРААААААААААААААААААААА!!!! Надо обоим дать Героя России!!! ( для непонятливых--я утрирую.)

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