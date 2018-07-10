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  • ЧМ-2018. Франция благодаря голу Умтити обыграла Бельгию и вышла в финал

ЧМ-2018. Франция благодаря голу Умтити обыграла Бельгию и вышла в финал

10 июля 2018, 22:54
64

Определился первый финалист чемпионата мира-2018. Сборная Франции в матче 1/2 переиграла сборную Бельгии. Команда Дидье Дешама забила мяч во втором тайме – отличился Самуэль Умтити.

Соперник французов по главному матчу турниру определится 11 июля в игре между хорватами и англичанами.

Чемпионат мира-2018. 1/2 финала

Франция – Бельгия – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Умтити, 51.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба, Канте, Мбаппе, Гризманн, Матюиди (Толиссо, 86), Жиру (Нзонзи, 85).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Шадли (Батшуайи, 90+1), Вертонген, Феллайни (Феррейра-Карраско, 80), Дембеле (Мертенс, 60), Витсель, Де Брюйне, Азар, Лукаку.

Предупреждения: Канте, 87; Мбаппе, 90+3 – Азар, 63; Алдервейрелд, 71; Вертонген, 90+4.

Календарь чемпионата мира-2018

Результаты чемпионата мира-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Франция Бельгия Умтити Самуэль
Комментарии (64)
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AZ
1531252647
Выйграли обезьяны... Надеюсь это последняя их победа на ЧМ
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Kulima
1531253103
Французы очень грамотно сыграли в обороне, практически, ничего не дав бельгийцам сделать в атаке. Эх, жаль не было Раджи, он своим характером мог завести партнёров, очень его не хватало. Дальше, проходят сильнейший, похдравляю болельщиков Франции!
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Vladarg
1531253130
Францию с абсолютно заслуженным выходом в финал!прагматично и не напрягаясь.уверен,что и в финале проблем особых у них так же не будет.
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cska-62
1531253579
Франция – Бельгия 1:0 (0:0) Футбол высочайшего уровня! Бельгийцы весь первый тайм владели инициативой, французы против этого не возражают, но на каждую позиционную атаку отвечали стремительной контратакой. Моменты были у обеих команд, а выручать свои команды, как минимум, по разу, пришлось вратарям Уго Льорису (Франция) и Тибо Куртуа (Бельгия). Второй тайм начался как продолжение первого, но на 51 минуте при розыгрыше углового удара у ворот бельгийцев защитник французов Самуэль Умтити выиграл воздух и головой открыл счёт в матче. 1:0. Бельгийцы прибавили в движении, но и французы в долгу не оставались. Особенно поражали точные и оригинальные передаче юного Килиана Мбаппе на Оливье Жиру. Но на таком уровне пробить достаточно сложно, удары Жиру всё время соперники накрывали. Замена у бельгийцев на 60 минуте Муссы Дембеле на Дриса Мертенса была оправданной. Дембеле выпадал из игры, но и у Мертенса на этом первенстве игра не очень получается. В оставшееся время могли забить обе команды, но счёт не изменился. Франция в финале. В меру прагматичная тактика тренера французов Дидье Дешама сегодня победила. Больше всего из бельгийцев жаль Эдена Азара, выполнявшего уйму работы на поле.
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Zenmaster
1531253586
Скука -- для полуфинала ЧМ !!!
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FCZenit is Ivanovo
1531273653
Если будет финал Франция - Англия, это будет незабываемый финал!!!
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Krossmen73
1531274745
Не скрою,болел за бельгийцев.Уж больно симпатичную игру они показали на этом турнире .Но вот в полуфинале чего-то им не хватило для последнего шага в финал.Бельгийцы были несколько зажаты,часто ошибались в передачах и обрезались в центре поля,получая опасные контратаки от французов.Впереди временами удавалось обострять,но всё тщетно : либо справлялся Льорис,либо отрабатывала на 5 защита Франции.Французам надо отдать должное - команда провела образцово-показательный матч.Дома закрыв Де Брюйне и Луккаку,не дали бельгийцам забить.Центр поля тоже остался за французами - прессинг,прессинг и ещё раз прессинг!Ну и конечно острейшая игра в атаке.Всё в комплексе и обеспечило Франции заслуженную победу.По большому счёту Франции без разницы кто будет их соперник в финале.Оба претендента вполне по силам подопечным Дешама.
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Рубик Докоян
1531280992
Сборную Бельгии причисляют как фаворитам с ЧМ 2014г. Они играют этим составом 5 лет. Команда симпатичная, техничная, с мастерами высокого класса. Но в решающих играх 1/4; 1/2 финала им чего-то не хватает. Характера, удачи, духа победителя, трудно сказать. Так бывает в спорте, что очень сильное в игровом плане поколение не может добиться большого успеха. Как скажем было с великими голландцами на ЧМ 1974-1978гг, которые дважды проигрывали в финале. Может на Евро 2020г. они будут более удачливыми.
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OfaZavr
1531291363
не особо фееричная получилась игра, от бельгийцев ожидал большего, не было у них того невероятного настроя и самоотверженной борьбы как в игре с бразильцами.
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zigbert
1531295104
Ожидал более открытой и результативной игры. Победа Франции закономерна.
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