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    ЧМ-2018. Франция благодаря голу Умтити обыграла Бельгию и вышла в финал

    Определился первый финалист чемпионата мира-2018. Сборная Франции в матче 1/2 переиграла сборную Бельгии. Команда Дидье Дешама забила мяч во втором тайме – отличился Самуэль Умтити.

    Соперник французов по главному матчу турниру определится 11 июля в игре между хорватами и англичанами.

    Чемпионат мира-2018. 1/2 финала

    Франция – Бельгия – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Умтити, 51.

    Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба, Канте, Мбаппе, Гризманн, Матюиди (Толиссо, 86), Жиру (Нзонзи, 85).

    Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Шадли (Батшуайи, 90+1), Вертонген, Феллайни (Феррейра-Карраско, 80), Дембеле (Мертенс, 60), Витсель, Де Брюйне, Азар, Лукаку.

    Предупреждения: Канте, 87; Мбаппе, 90+3 – Азар, 63; Алдервейрелд, 71; Вертонген, 90+4.

    Календарь чемпионата мира-2018

    Результаты чемпионата мира-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2018 22:54
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 10:45

      Ожидал более открытой и результативной игры. Победа Франции закономерна.

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июля 2018, 09:42

      не особо фееричная получилась игра, от бельгийцев ожидал большего, не было у них того невероятного настроя и самоотверженной борьбы как в игре с бразильцами.

      7
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 11 июля 2018, 09:15

      Все как я предсказывал. Сборная бельгийских звезд, упершись в по-настоящему сильную оборону, преодолеть ее не смогла, и будет скорее всего третьей. Скучнейший матч, и с такой прагматичной Францией по-другому и быть не могло. Очень жаль, что судья Мажич убил сборную Бразилии ради такого натовского полуфинала.

      3
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      Рейтинг: +232

      hofman 11 июля 2018, 09:05

      Всё контр атаки не прошли. Грамотная защита и Бельгия не прошла. Встали бы Японцы автобусом,был бы супер полуфинал Бразилия-Франция. Но увы

      1
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      Рейтинг: +545

      T_REX 11 июля 2018, 08:23

      Ну в 2016 лягушатники тоже всех обыграли и слили автобусу Португалии в финале, не удивлюсь, что будет так же

      1
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      Рейтинг: +545

      kachan63 11 июля 2018, 07:33

      Этого следовало ожидать. Франция - чемпион!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июля 2018, 06:49

      Сборную Бельгии причисляют как фаворитам с ЧМ 2014г. Они играют этим составом 5 лет. Команда симпатичная, техничная, с мастерами высокого класса. Но в решающих играх 1/4; 1/2 финала им чего-то не хватает. Характера, удачи, духа победителя, трудно сказать. Так бывает в спорте, что очень сильное в игровом плане поколение не может добиться большого успеха. Как скажем было с великими голландцами на ЧМ 1974-1978гг, которые дважды проигрывали в финале. Может на Евро 2020г. они будут более удачливыми.

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > Рубик Докоян 11 июля 2018, 09:20

      Я уже объяснял чего не хватает бельгийцам. Им не хватает родины, потому в 20 веке нация "бельгийцы" исчезла. Не случайно в этой стране находятся все институты евросоюза. Все эти Лукаку, Феллайни, Шадли, Азары, Де Брейне и прочие Алдейвейрелды играют, за свое профессиональное реноме.

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      Рейтинг: +40

      Golovina > Вомбат 11 июля 2018, 09:35

      Интересно, что перед игрой французы почти все пели свой гимн, а бельгийцы его не пели даже, один игрок пел лишь..

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Вомбат 11 июля 2018, 10:49

      Так сейчас по всей Европе, особенно в последние годы кто её только не наводнил. Но и раньше так было. Выходцы из бывших колоний живут во Франции, Голландии, Португалии. Достаточно посмотреть составы этих сборных прошлых лет и сейчас. Но французы и голландцы добивались успеха в футболе как и Португалия. И один из моих любимых игроков это Эйсебио -- Чёрная жемчужина.

      2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 11 июля 2018, 06:31

      Надеюсь, французы в финале покажут более роскошный футбол.

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 11 июля 2018, 05:05

      Не скрою,болел за бельгийцев.Уж больно симпатичную игру они показали на этом турнире .Но вот в полуфинале чего-то им не хватило для последнего шага в финал.Бельгийцы были несколько зажаты,часто ошибались в передачах и обрезались в центре поля,получая опасные контратаки от французов.Впереди временами удавалось обострять,но всё тщетно : либо справлялся Льорис,либо отрабатывала на 5 защита Франции.Французам надо отдать должное - команда провела образцово-показательный матч.Дома закрыв Де Брюйне и Луккаку,не дали бельгийцам забить.Центр поля тоже остался за французами - прессинг,прессинг и ещё раз прессинг!Ну и конечно острейшая игра в атаке.Всё в комплексе и обеспечило Франции заслуженную победу.По большому счёту Франции без разницы кто будет их соперник в финале.Оба претендента вполне по силам подопечным Дешама.

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      Рейтинг: +452

      denzillo > Krossmen73 11 июля 2018, 09:19

      Франция однозначно была стабильнее на всех участках, НО что самое интересное, что сложилось впечатление, что бельгия для них была как мышь перед котом. Я к тому что Франция может прибавлять когда надо (как с аргентиной), а когда соперник дергается и исполняет жалкие потуги, то кот просто улыбается и продолжает держать лапой хвост, ведя свою игру. Надеюсь сегодня пройдёт англия и потом заставит показать францию свой максимал, а нам болельщикам-красивейший футбол!

      2
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > denzillo 11 июля 2018, 19:14

      Абсолютно согласен!Я не поклонник Франции,но французы с самого начала турнира были в фаворитах и остаются ими.По крайней мере для меня.У команды бешеный потенциал и в полную силу они ещё не играли.Даже и не знаю как будет нужно сыграть их оппонентам чтобы помешать выиграть чемпионат.По "запасу хода" французы сильнее и англичан и хорватов.Это моё мнение.В любом случае финал обещает быть очень горячим!!!

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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 11 июля 2018, 04:47

      Если будет финал Франция - Англия, это будет незабываемый финал!!!

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      Рейтинг: +447

      Rainmaker > FCZenit is Ivanovo 11 июля 2018, 09:32

      Как в средние века :)

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