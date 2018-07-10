ЧМ-2018. Франция благодаря голу Умтити обыграла Бельгию и вышла в финал

Определился первый финалист чемпионата мира-2018. Сборная Франции в матче 1/2 переиграла сборную Бельгии. Команда Дидье Дешама забила мяч во втором тайме – отличился Самуэль Умтити.

Соперник французов по главному матчу турниру определится 11 июля в игре между хорватами и англичанами.

Чемпионат мира-2018. 1/2 финала

Франция – Бельгия – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Умтити, 51.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба, Канте, Мбаппе, Гризманн, Матюиди (Толиссо, 86), Жиру (Нзонзи, 85).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Шадли (Батшуайи, 90+1), Вертонген, Феллайни (Феррейра-Карраско, 80), Дембеле (Мертенс, 60), Витсель, Де Брюйне, Азар, Лукаку.

Предупреждения: Канте, 87; Мбаппе, 90+3 – Азар, 63; Алдервейрелд, 71; Вертонген, 90+4.

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