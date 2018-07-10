«Реал» в благодарность Роналду выпустил шестиминутное видео

Вот и настал тот момент, за который болельщики любого из клуба не любят футблол. Уходят легенды! Как было не приятно когда клуб покидал Рауль, вот теперь Роналдо, хотя я думал, что он завершит карьеру в Мадриде. Скоро будет очередь Рамоса, Марсело,Модрича и на их место придут новые. В своё время так же уходили из клуба Зидан, Фигу, Р.Карлос. Реал будет реалом всегда, но уже не такой как был с Роналду. На его место обязательно придет кто нибудь другой в мире полно классных игроков, но тень Роналду и его достижения в "Галактикос" еще долгое время будут недостижимы ни для кого в клубе и в мире
Мадридский «Реал» отреагировал на информацию об уходе из клуба атакующего футболиста Криштиану Роналду. Игрок продолжит карьеру в «Ювентусе».
Испанский клуб выпустил шестиминутное видео, в котором отражены основные вехи выступления португальца в Мадриде. Игрок защищал сливочные цвета с 2009 года.
Стоимость трансфера в Турин составила 100 миллионов евро.
#GraciasCristiano pic.twitter.com/gMr9w9gQF0— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 10 июля 2018 г.
Роналду – в «Ювентусе»! Все подробности тут