«Реал» в благодарность Роналду выпустил шестиминутное видео

Мадридский «Реал» отреагировал на информацию об уходе из клуба атакующего футболиста Криштиану Роналду. Игрок продолжит карьеру в «Ювентусе».

Испанский клуб выпустил шестиминутное видео, в котором отражены основные вехи выступления португальца в Мадриде. Игрок защищал сливочные цвета с 2009 года.

Стоимость трансфера в Турин составила 100 миллионов евро.

Роналду – в «Ювентусе»! Все подробности тут