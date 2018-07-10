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    «Реал» в благодарность Роналду выпустил шестиминутное видео

    Мадридский «Реал» отреагировал на информацию об уходе из клуба атакующего футболиста Криштиану Роналду. Игрок продолжит карьеру в «Ювентусе».

    Испанский клуб выпустил шестиминутное видео, в котором отражены основные вехи выступления португальца в Мадриде. Игрок защищал сливочные цвета с 2009 года.

    Стоимость трансфера в Турин составила 100 миллионов евро.

    Роналду – в «Ювентусе»! Все подробности тут

    Источник: Twitter

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    10.07.2018 21:13
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 11 июля 2018, 09:14

      Вот и настал тот момент, за который болельщики любого из клуба не любят футблол. Уходят легенды! Как было не приятно когда клуб покидал Рауль, вот теперь Роналдо, хотя я думал, что он завершит карьеру в Мадриде. Скоро будет очередь Рамоса, Марсело,Модрича и на их место придут новые. В своё время так же уходили из клуба Зидан, Фигу, Р.Карлос. Реал будет реалом всегда, но уже не такой как был с Роналду. На его место обязательно придет кто нибудь другой в мире полно классных игроков, но тень Роналду и его достижения в "Галактикос" еще долгое время будут недостижимы ни для кого в клубе и в мире

      2
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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 11 июля 2018, 01:21

      Круто. Удачи и успехов ему. Он лучший!!!

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 11 июля 2018, 00:03

      Без великого Рона в испании, затухнет великий Месси, а значит конец доминирования в испании и европе реал мадрид и барселоны, пока не найдут новых героев!

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Павел Буре 11 июля 2018, 00:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      хахаххахахахаа ! не ну тебе надо в шоу петросяна ! там как раз любят дешевые шутки !

      -4
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > dinar7777dinar 11 июля 2018, 01:17

      Дружаня, я тоже болею за барселону, но не признать величие реала в котором зажигал Рон это неадекватно. Только время нас рассудит.

      4
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 10 июля 2018, 23:33

      Мадрид теряет...но мы не прощаемся!

      2
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      Рейтинг: +126

      xxJack 10 июля 2018, 23:20

      Кто на замену?Кейн?Неймар?А может Азар?

      0
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      Рейтинг: +29

      Solamente el Real 10 июля 2018, 23:20

      Спасибо,легенда!

      3
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      Рейтинг: +78

      dilshod79 10 июля 2018, 22:48

      Эпичнее была бы CR 7-минут.

      4
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 10 июля 2018, 22:08

      как же он красиво и жестоко порвал всех вратарей

      3
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 10 июля 2018, 22:02

      Мда жаль, классико будет уже не тем

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 июля 2018, 21:36

      Теперь Реал взорвет мир своим трансфером !

      2
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > XaXatyn 10 июля 2018, 23:34

      Купит Смолова?

      4
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