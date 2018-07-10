Черчесов – Шмейхелю: «Извини, Петер, но твой сын играл лучше тебя»

Каспер - без преувеличения один из лучших киперов в мире.
Очень долго был недооцененным и не на виду.
Зато сейчас вроде как загремел на весь мир, особенно после чемпионства Лестера, выступления в ЛЧ и, конечно, за сборную Дании.
Петер несколько иной по стилю игры, раскрученности и харизме.
Параллелей много, но они разные.
Всё равно, что сравнивать Лэнд Крузер и Рейндж Ровер. Ну или БМВ с Мерином.
Как-то так.
По поводу титулов: играй Каспер в топ-клубе, титулы были бы на уровне отца. Он и в Лестере умудрился взять.
Петер, кстати, очень не любят, когда говорят, что Каспер хуже и играет в тени отца. Как-то в кафе он едва не побил мужика, который подошёл к ним и сказал такое (типа комплимент хотел сделать).
Черчесов молодец, что сделал такой комплимент, но он НЕПРАВ.
Нельзя их сравнивать!
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил игру голкипера сборной Дании Каспера Шмейхеля на чемпионате мира-2018. Российский специалист заявил, что он сыграл лучше, чем его отец Петер Шмейхель – легендарный датский вратарь 90-х годов.
«Петер, твой сын Каспер провел чемпионат мира великолепно, фантастически. Извини, но он был лучше тебя. Это объективный взгляд тренера», – сказал Черчесов.
«Эти слова наполняют меня гордостью», – ответил Шмейхель-старший.
На ЧМ-2018 Дания вышла в 1/8 финала, где уступила Хорватии (1:1, 2:3 по пенальти). В послематчевой серии пенальти Каспер Шмейхель отразил два удара. Также он отбил 11-метровый от полузащитника хорватов Луки Модрича на 116-й минуте встречи.
Петер Шмейхель – чемпион Европы 1992 года.