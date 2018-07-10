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  • Черчесов – Шмейхелю: «Извини, Петер, но твой сын играл лучше тебя»

Черчесов – Шмейхелю: «Извини, Петер, но твой сын играл лучше тебя»

10 июля 2018, 18:10
12

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил игру голкипера сборной Дании Каспера Шмейхеля на чемпионате мира-2018. Российский специалист заявил, что он сыграл лучше, чем его отец Петер Шмейхель – легендарный датский вратарь 90-х годов.

«Петер, твой сын Каспер провел чемпионат мира великолепно, фантастически. Извини, но он был лучше тебя. Это объективный взгляд тренера», – сказал Черчесов.

«Эти слова наполняют меня гордостью», – ответил Шмейхель-старший.

На ЧМ-2018 Дания вышла в 1/8 финала, где уступила Хорватии (1:1, 2:3 по пенальти). В послематчевой серии пенальти Каспер Шмейхель отразил два удара. Также он отбил 11-метровый от полузащитника хорватов Луки Модрича на 116-й минуте встречи.

Петер Шмейхель – чемпион Европы 1992 года.

Источник: RT
Чемпионат мира Россия Дания Шмейхель Каспер Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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Аскорбин
1531239051
Черчес почитай википедию,чего добился старший Шмейхель(при всем уважении к младшему),и не показывай свою глупость всенародно.
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вместе с ЦСКА
1531241375
Подлизал.....
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BlackMurder
1531244051
Ну игра каспера мне по лестеру нравиться, да и в сборной он очень хорош.
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трениришко
1531245098
а твой где
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panmon
1531248524
Каспер отличный игрок! Правда староват немного уже
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zigbert
1531291305
Если судить по всей карьере Петера Шмейхеля, то на мой взгляд Каспер немного не дотягивает до уровня отца.
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Danish Dynamite
1531393041
Каспер - без преувеличения один из лучших киперов в мире. Очень долго был недооцененным и не на виду. Зато сейчас вроде как загремел на весь мир, особенно после чемпионства Лестера, выступления в ЛЧ и, конечно, за сборную Дании. Петер несколько иной по стилю игры, раскрученности и харизме. Параллелей много, но они разные. Всё равно, что сравнивать Лэнд Крузер и Рейндж Ровер. Ну или БМВ с Мерином. Как-то так. По поводу титулов: играй Каспер в топ-клубе, титулы были бы на уровне отца. Он и в Лестере умудрился взять. Петер, кстати, очень не любят, когда говорят, что Каспер хуже и играет в тени отца. Как-то в кафе он едва не побил мужика, который подошёл к ним и сказал такое (типа комплимент хотел сделать). Черчесов молодец, что сделал такой комплимент, но он НЕПРАВ. Нельзя их сравнивать!
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