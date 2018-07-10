Черчесов – Шмейхелю: «Извини, Петер, но твой сын играл лучше тебя»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил игру голкипера сборной Дании Каспера Шмейхеля на чемпионате мира-2018. Российский специалист заявил, что он сыграл лучше, чем его отец Петер Шмейхель – легендарный датский вратарь 90-х годов.

«Петер, твой сын Каспер провел чемпионат мира великолепно, фантастически. Извини, но он был лучше тебя. Это объективный взгляд тренера», – сказал Черчесов.

«Эти слова наполняют меня гордостью», – ответил Шмейхель-старший.

На ЧМ-2018 Дания вышла в 1/8 финала, где уступила Хорватии (1:1, 2:3 по пенальти). В послематчевой серии пенальти Каспер Шмейхель отразил два удара. Также он отбил 11-метровый от полузащитника хорватов Луки Модрича на 116-й минуте встречи.

Петер Шмейхель – чемпион Европы 1992 года.