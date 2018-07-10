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    Черчесов – Шмейхелю: «Извини, Петер, но твой сын играл лучше тебя»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил игру голкипера сборной Дании Каспера Шмейхеля на чемпионате мира-2018. Российский специалист заявил, что он сыграл лучше, чем его отец Петер Шмейхель – легендарный датский вратарь 90-х годов.

    «Петер, твой сын Каспер провел чемпионат мира великолепно, фантастически. Извини, но он был лучше тебя. Это объективный взгляд тренера», – сказал Черчесов.

    «Эти слова наполняют меня гордостью», – ответил Шмейхель-старший.

    На ЧМ-2018 Дания вышла в 1/8 финала, где уступила Хорватии (1:1, 2:3 по пенальти). В послематчевой серии пенальти Каспер Шмейхель отразил два удара. Также он отбил 11-метровый от полузащитника хорватов Луки Модрича на 116-й минуте встречи.

    Петер Шмейхель – чемпион Европы 1992 года.

    Источник: RT

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    10.07.2018 18:10
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 12 июля 2018, 13:57

      Каспер - без преувеличения один из лучших киперов в мире.
      Очень долго был недооцененным и не на виду.
      Зато сейчас вроде как загремел на весь мир, особенно после чемпионства Лестера, выступления в ЛЧ и, конечно, за сборную Дании.
      Петер несколько иной по стилю игры, раскрученности и харизме.
      Параллелей много, но они разные.
      Всё равно, что сравнивать Лэнд Крузер и Рейндж Ровер. Ну или БМВ с Мерином.
      Как-то так.
      По поводу титулов: играй Каспер в топ-клубе, титулы были бы на уровне отца. Он и в Лестере умудрился взять.
      Петер, кстати, очень не любят, когда говорят, что Каспер хуже и играет в тени отца. Как-то в кафе он едва не побил мужика, который подошёл к ним и сказал такое (типа комплимент хотел сделать).

      Черчесов молодец, что сделал такой комплимент, но он НЕПРАВ.
      Нельзя их сравнивать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 09:41

      Если судить по всей карьере Петера Шмейхеля, то на мой взгляд Каспер немного не дотягивает до уровня отца.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 10 июля 2018, 21:48

      Каспер отличный игрок! Правда староват немного уже

      1
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    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 10 июля 2018, 20:51

      а твой где

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 10 июля 2018, 20:34

      Ну игра каспера мне по лестеру нравиться, да и в сборной он очень хорош.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 10 июля 2018, 19:49

      Подлизал.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 10 июля 2018, 19:10

      Черчес почитай википедию,чего добился старший Шмейхель(при всем уважении к младшему),и не показывай свою глупость всенародно.

      0
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Аскорбин 10 июля 2018, 19:29

      Перед тем как умничать, внимательно прочитай что пишут. Писали конкретно про выступление на ЧМ, а не всю карьеру.

      2
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      ...
      Рейтинг: +338

      Kрейсер > Аскорбин 10 июля 2018, 20:18

      А при чём здесь, кто чего добился? Не всё измеряется титулами.
      Вот тебе пара примеров:
      Беланов и Черенков. Беланов: выигрывал еврокубок; со сборной становился вице-чемпионом Европы; у него Золотой Мяч. И что из этого? Какой вывод? Что Беланов играл лучше Черенкова?? Ага... как же...
      Или взять Клозе с Ибрагимовичем. Клозе - чемпион Мира и Европы. Ибрагимович со сборной Швеции выиграл только пару грамот и купоны на скидку в ИКЕА. Каков твой вывод? Клозе более сильный игрок нежели Ибрагимович? Не смеши.

      Или давай сравним тебя и Абрамовича.
      Абрамович трахает топ-модель. О чём это говорит? Что он классный любовник, а ты барахло?? Вовсе нет! Просто топ-модели больше нравится его банковский счёт.

      Ну как-то так...
      Не всё в этом мире измеряется титулами, бабками, пиписьками. Мир сложнее... многогранней...

      7
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      Рейтинг: +600

      dimar > Kрейсер 10 июля 2018, 20:42

      =DDD)) Сударь - вы Бог аналогий!))))

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин > Tyler_Stark 10 июля 2018, 21:02

      Умник,как можно их сравнивать если ПЕТЕР не выступал на этом ЧМ.

      -2
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин > Kрейсер 10 июля 2018, 21:07

      Ты с Абрамовичем писюном не меряйся,а по игре Касперу до отца далеко как по титулам так и по игре.Один сезон (чемпионский)в АПЛ и отличное выступление на ЧМ это еще не показатель.

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 10 июля 2018, 18:15

      Рыбак рыбака видит издалека...

      1
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