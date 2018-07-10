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    ЦСКА назвал «Валенсии» цену за Фернандеса

    «Валенсия» обратилась в ЦСКА по поводу стоимости правого защитника Марио Фернандеса.

    Москвичи проинформировали испанский клуб, что готовы расстаться с 27-летним футболистом за 20 миллионов евро.

    Бразилец перешел в ЦСКА из «Гремио» в 2012 году за 10,5 миллиона евро. Его нынешний контракт рассчитан до 2022 года.

    Источник: Football Espana

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    10.07.2018 13:50
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 10 июля 2018, 20:33

      Армейцам без Марика в обороне будет совсем туго.Старички все слились и теперь необходимо наигрывать совершенно новое сочетание в обороне.А с учётом того что ЦСКА всегда претендует на самые высокие места, оборона может стать "ахиллесовой пятой" красно-синих...

      5
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 20:23

      Продавать такого игрока , для ЦСКА будет ошибкой.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +142

      vavanze 10 июля 2018, 19:32

      Это будет глобальная ошибка

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июля 2018, 18:36

      не думаю что это правдивая цена названа, вот когда официальный источник объявит тогда и станет понято ведутся ли вообще переговоры и какую цену запрашивают, а пока это просто слухи.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 10 июля 2018, 17:36

      Цена гораздо выше!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 10 июля 2018, 17:34

      По моему как то дёшево !!! А вообще жаль если перейдёт -- наш чемп-т потеряет !!!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +2888

      absent32 10 июля 2018, 16:21

      20? че так скудно то?

      6
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      Рейтинг: +358

      Shak71 10 июля 2018, 15:30

      Маловато если честно, для лучшего бразильца на ЧМ

      16
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 10 июля 2018, 15:28

      А смысл, терять если уж одного из лидеров, то лямов за 30 не меньше, а бабки с Головина и так будут...

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 10 июля 2018, 15:27

      Фернандес достоин клуба и посильнее.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +545

      T_REX > woyser 10 июля 2018, 18:54

      4й клуб Испании совсем пустышка

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      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser > T_REX 12 июля 2018, 10:53

      Ты абсолютно прав! В Испании на данный момент три топа, остальные десять ближайших примерно одного среднего уровня, будь то 4 команда, будь то 14-я.

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