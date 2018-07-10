ЦСКА назвал «Валенсии» цену за Фернандеса

«Валенсия» обратилась в ЦСКА по поводу стоимости правого защитника Марио Фернандеса.

Москвичи проинформировали испанский клуб, что готовы расстаться с 27-летним футболистом за 20 миллионов евро.

Бразилец перешел в ЦСКА из «Гремио» в 2012 году за 10,5 миллиона евро. Его нынешний контракт рассчитан до 2022 года.