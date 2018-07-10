ЦСКА назвал «Валенсии» цену за Фернандеса

Армейцам без Марика в обороне будет совсем туго.Старички все слились и теперь необходимо наигрывать совершенно новое сочетание в обороне.А с учётом того что ЦСКА всегда претендует на самые высокие места, оборона может стать "ахиллесовой пятой" красно-синих...
«Валенсия» обратилась в ЦСКА по поводу стоимости правого защитника Марио Фернандеса.
Москвичи проинформировали испанский клуб, что готовы расстаться с 27-летним футболистом за 20 миллионов евро.
Бразилец перешел в ЦСКА из «Гремио» в 2012 году за 10,5 миллиона евро. Его нынешний контракт рассчитан до 2022 года.