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    Буффон: «Я буду только счастлив, если Роналду перейдет в «Ювентус»

    Новичок «ПСЖ» голкипер Джанлуиджи Буффон будет счастлив, если состав «Ювентуса» пополнит нападающий «Реала» Криштиану Роналду.

    «Я не буду удивлен, если Роналду перейдет в «Ювентус». Я буду только счастлив. Это то, что нужно клубу. «Ювентусу» нужны новые кумиры», – заявил Буффон.

    Голкипер провел в туринском клубе 17 лет. О переходе Роналду в «Ювентус» может быть объявлено в ближайшие 48 часов. Его трансфер оценивается в 99 миллионов евро.

    Роналду переходит в «Ювентус». Онлайн

    Источник: Marca

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    10.07.2018 09:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +722

      Urry 10 июля 2018, 11:22

      И Две наконец-то выиграет ЛЧ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 10 июля 2018, 11:02

      Да Роналду хотел не противостоять в лиге чемпионов с Буффоном,увы придется,сам Буффон хочет обратного.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 10 июля 2018, 10:37

      А шансы то на ЛЧ у Юве вырастают теперь.. Буффон может и рано ушел))

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 10 июля 2018, 10:11

      Да перейди уже!

      1
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