Буффон: «Я буду только счастлив, если Роналду перейдет в «Ювентус»

Новичок «ПСЖ» голкипер Джанлуиджи Буффон будет счастлив, если состав «Ювентуса» пополнит нападающий «Реала» Криштиану Роналду.

«Я не буду удивлен, если Роналду перейдет в «Ювентус». Я буду только счастлив. Это то, что нужно клубу. «Ювентусу» нужны новые кумиры», – заявил Буффон.

Голкипер провел в туринском клубе 17 лет. О переходе Роналду в «Ювентус» может быть объявлено в ближайшие 48 часов. Его трансфер оценивается в 99 миллионов евро.

Роналду переходит в «Ювентус». Онлайн