Шалимов: «Смолов мог перейти в «Вест Хэм», «Спартак» или «Зенит». Речь шла о серьезных суммах»

Вест Хэм купил хохла, Спартак и Зенит остаются, но суммы будут фигурировать уже несерьёзные
Главный тренер «Химок» Игорь Шалимов, ранее работавший с «Краснодаром», рассказал, что в прошлые трансферные окна форвард южан Федор Смолов мог переехать в зарубежный чемпионат.
«Федор мог перейти в прошлое и позапрошлое трансферные окна: в «Зенит», «Спартак» и «Вест Хэм», суммы фигурировали серьезные», – рассказал специалист.
Смолов не забил ни одного мяча на чемпионате мира-2018.
Смолов, ты провалил ЧМ. Что делать теперь