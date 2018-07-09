Шалимов: «Смолов мог перейти в «Вест Хэм», «Спартак» или «Зенит». Речь шла о серьезных суммах»

Главный тренер «Химок» Игорь Шалимов, ранее работавший с «Краснодаром», рассказал, что в прошлые трансферные окна форвард южан Федор Смолов мог переехать в зарубежный чемпионат.

«Федор мог перейти в прошлое и позапрошлое трансферные окна: в «Зенит», «Спартак» и «Вест Хэм», суммы фигурировали серьезные», – рассказал специалист.

Смолов не забил ни одного мяча на чемпионате мира-2018.

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