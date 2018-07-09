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    Шалимов: «Смолов мог перейти в «Вест Хэм», «Спартак» или «Зенит». Речь шла о серьезных суммах»

    Главный тренер «Химок» Игорь Шалимов, ранее работавший с «Краснодаром», рассказал, что в прошлые трансферные окна форвард южан Федор Смолов мог переехать в зарубежный чемпионат.

    «Федор мог перейти в прошлое и позапрошлое трансферные окна: в «Зенит», «Спартак» и «Вест Хэм», суммы фигурировали серьезные», – рассказал специалист.

    Смолов не забил ни одного мяча на чемпионате мира-2018.

    Смолов, ты провалил ЧМ. Что делать теперь

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2018 00:26
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 10 июля 2018, 14:04

      Вест Хэм купил хохла, Спартак и Зенит остаются, но суммы будут фигурировать уже несерьёзные

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 10:58

      Игра на ЧМ , опустила Смолова на несколько ступенек вниз.

      1
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 9 июля 2018, 11:39

      после такой игры на ЧМ ему даже в омском газмясе делать нечего,пусть с ургантом кэшбэк получают

      1
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      Рейтинг: +536

      19831170 9 июля 2018, 10:04

      После такой безвольной, вольяжной игры, он опустил свой ценник как минимум вдвое.

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 9 июля 2018, 09:57

      Он и сейчас может куда-нибудь перейти, но серьезные суммы, скорее всего, будут уже несерьезными. Товар покупателей не впечатлил. Федору надо начинать все с начала.

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 9 июля 2018, 09:56

      дома пусть сидит

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      Рейтинг: +5470

      Дядя Серёжа 9 июля 2018, 09:26

      А сейчас Арсенал.
      Максимум Тула...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июля 2018, 08:43

      он вероятно считал что после ЧМ поступят более значимые предложения из Европы. а вот теперь когда так невыразительно провел турнир предложение даже от Вест Хэма вряд ли поступит.

      6
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 9 июля 2018, 08:18

      А вот не надо было мурыжить игрока, если он хотел перейти.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 июля 2018, 08:17

      Речь шла о серьёзных суммах со стороны Галицкого. Вначале не менее 30 лямов за Федю, а потом уже фигурировали 16, ибо Федя не прибавлял, а угасал. Не буду считать итогом этого его выступление на ЧМ. Сам себя опустил, пусть сам себя и вытаскивает, время и возможности есть.

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