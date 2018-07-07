Каррера: «Джикия будет готов к старту РФПЛ. Джано и Селихову еще нужно время»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как обстоит ситуация с травмированными игроками. Кроме того, итальянский специалист отметил, что нынешняя предсезонная подготовка команды не сильно отличается от прошлогодней.

– Как дела у Джикии?

– Работает. Скоро окончательно вернется в общую группу на общих основаниях. Мы рассчитываем, что к началу чемпионата страны он будет готов.

– Джано Ананидзе?

– Ему потребуется больше времени.

– Селихов?

– И ему тоже еще нужно время.

– Эта предсезонка отличается от прошлогодней тем, что вы проводите больше тренировочных матчей. Чем это вызвано?

– Решили кое-что поменять в тренировочном процессе.

– Начало прошлого чемпионата вы провалили. Значит, что-то тогда не сработало на предсезонке, вероятно. Ощущаете, что сейчас иная ситуация, иной настрой.

– Знаете, я пока не вижу. если честно, особой разницы. Мы и тогда на сборах работали неплохо, а затем вырвали победу в Суперкубке. Вот после победы в Суперкубке произошел спад, это да. Но сейчас-то Суперкубка у нас нет, так что и спада не будет (смеется).