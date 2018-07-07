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    Каррера: «Джикия будет готов к старту РФПЛ. Джано и Селихову еще нужно время»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как обстоит ситуация с травмированными игроками. Кроме того, итальянский специалист отметил, что нынешняя предсезонная подготовка команды не сильно отличается от прошлогодней.

    – Как дела у Джикии?

    – Работает. Скоро окончательно вернется в общую группу на общих основаниях. Мы рассчитываем, что к началу чемпионата страны он будет готов.

    – Джано Ананидзе?

    – Ему потребуется больше времени.

    – Селихов?

    – И ему тоже еще нужно время.

    – Эта предсезонка отличается от прошлогодней тем, что вы проводите больше тренировочных матчей. Чем это вызвано?

    – Решили кое-что поменять в тренировочном процессе.

    – Начало прошлого чемпионата вы провалили. Значит, что-то тогда не сработало на предсезонке, вероятно. Ощущаете, что сейчас иная ситуация, иной настрой.

    – Знаете, я пока не вижу. если честно, особой разницы. Мы и тогда на сборах работали неплохо, а затем вырвали победу в Суперкубке. Вот после победы в Суперкубке произошел спад, это да. Но сейчас-то Суперкубка у нас нет, так что и спада не будет (смеется).

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.07.2018 16:12
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 08:25

      Хорошая новость. Здоровья всем.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 7 июля 2018, 22:03

      Оптимизм Карреры обнадеживает. Надеюсь, он знает как заставить сонных мух шевелить всеми своими лапками в резвом темпе.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июля 2018, 19:26

      отличные новости, ждем с нетерпением новый сезон!

      7
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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 июля 2018, 18:21

      Главное, что Джикия вернётся до чемпионата.Потерю Джано и Селехова не на долго , переживём.А вот защита должна быть и стать железо-бетонной.
      Удачи Массимо!
      Удачи красно- белые !

      6
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > Мары 7 июля 2018, 18:29

      Возвращение Джикия к началу чемпионата в основу - это очень хорошо!
      Но я бы не стал говорить, что затянувшееся лечение Селихова - это не критично.
      Ребров в воротах у меня, например, никакого восторга не вызывает.

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары > derrik2000 7 июля 2018, 19:02

      Повторюсь, катастрофы нет.Рыжиков, посредственный вратарь, но играл за Рубин много лет за счёт прекрасной обороны.Если наладим игру в обороне, то остальное нам не страшно.Ребров, напомню,был основным вратарём при победе в чемпионате.Хороший вратарь хорош, только при хорошей обороне, а у нас есть основания считать, что оборона в этом году прибавит.По видео и по оценкам зарубежных исполнителей, купленный француз, очень не плох.Добавил Кутепов.Выздоровел Джикия.Большая вероятность , что Ташаев освободит место ещё одному иностранцу и вместо Комбарова заиграет Мельгарехо.Короче выбор у Массимо есть.

      5
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > VVM1964 7 июля 2018, 21:46

      Как знать...
      Когда я вижу Реброва в воротах, ощущение у меня не из приятных.

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 7 июля 2018, 16:24

      Хорошие новости сеньор Массимо!Ждём с нетерпением всех здоровыми и готовыми к новому сезону!Избежать прошлогодних ошибок и удачи в новом сезоне!!!Цель №1 как всегда - чемпионство!!!

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