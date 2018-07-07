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  • Каррера: «Джикия будет готов к старту РФПЛ. Джано и Селихову еще нужно время»

Каррера: «Джикия будет готов к старту РФПЛ. Джано и Селихову еще нужно время»

7 июля 2018, 16:12
13

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как обстоит ситуация с травмированными игроками. Кроме того, итальянский специалист отметил, что нынешняя предсезонная подготовка команды не сильно отличается от прошлогодней.

– Как дела у Джикии?

– Работает. Скоро окончательно вернется в общую группу на общих основаниях. Мы рассчитываем, что к началу чемпионата страны он будет готов.

– Джано Ананидзе?

– Ему потребуется больше времени.

– Селихов?

– И ему тоже еще нужно время.

– Эта предсезонка отличается от прошлогодней тем, что вы проводите больше тренировочных матчей. Чем это вызвано?

– Решили кое-что поменять в тренировочном процессе.

– Начало прошлого чемпионата вы провалили. Значит, что-то тогда не сработало на предсезонке, вероятно. Ощущаете, что сейчас иная ситуация, иной настрой.

– Знаете, я пока не вижу. если честно, особой разницы. Мы и тогда на сборах работали неплохо, а затем вырвали победу в Суперкубке. Вот после победы в Суперкубке произошел спад, это да. Но сейчас-то Суперкубка у нас нет, так что и спада не будет (смеется).

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Джано Джикия Георгий Селихов Александр Каррера Массимо
Комментарии (13)
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Krossmen73
1530969867
Хорошие новости сеньор Массимо!Ждём с нетерпением всех здоровыми и готовыми к новому сезону!Избежать прошлогодних ошибок и удачи в новом сезоне!!!Цель №1 как всегда - чемпионство!!!
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Мары
1530976912
Главное, что Джикия вернётся до чемпионата.Потерю Джано и Селехова не на долго , переживём.А вот защита должна быть и стать железо-бетонной. Удачи Массимо! Удачи красно- белые !
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VVM1964
1530978524
Здоровья всем , с нетерпением ждем остальных .
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OfaZavr
1530980795
отличные новости, ждем с нетерпением новый сезон!
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oyabun
1530990188
Оптимизм Карреры обнадеживает. Надеюсь, он знает как заставить сонных мух шевелить всеми своими лапками в резвом темпе.
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zigbert
1531027512
Хорошая новость. Здоровья всем.
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