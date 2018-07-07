Аугусто: «В игре с Бельгией мы заслужили ничью»

Полузащитник сборной Бразилии Ренато Аугусто прокомментировал исход матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против бельгийцев (1:2). Хавбек считает, что его команда не заслужила поражение в основное время.

«Мы заслуживали ничью, потому что создали много моментов, неплохо атаковали. Мы сильно старались и смогли забить гол. Все видели, что у нас было очень много моментов, но такова судьба.

Сейчас все в шоке и расстроены. Конечно, особо этот матч еще не разбирали. Мы надеялись после первого гола, что у нас еще есть время, но не судьба», – сказал игрок.

Последний раз бразильцы выигрывали турнир в 2002 году.

Главный матч в истории Казани. Дичайшее шоу

Фаворит ЧМ-2018 уезжает без медалей. Это катастрофа