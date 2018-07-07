Аугусто: «В игре с Бельгией мы заслужили ничью»

Скажи спасибо Неймару, который много времени отнял на своё актёрское мастерство, пытаясь выпросить пенальти, хотя и знал что есть видеоповторы, на которых все его нырки видно
Полузащитник сборной Бразилии Ренато Аугусто прокомментировал исход матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против бельгийцев (1:2). Хавбек считает, что его команда не заслужила поражение в основное время.
«Мы заслуживали ничью, потому что создали много моментов, неплохо атаковали. Мы сильно старались и смогли забить гол. Все видели, что у нас было очень много моментов, но такова судьба.
Сейчас все в шоке и расстроены. Конечно, особо этот матч еще не разбирали. Мы надеялись после первого гола, что у нас еще есть время, но не судьба», – сказал игрок.
Последний раз бразильцы выигрывали турнир в 2002 году.
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