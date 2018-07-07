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    Аугусто: «В игре с Бельгией мы заслужили ничью»

    Полузащитник сборной Бразилии Ренато Аугусто прокомментировал исход матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против бельгийцев (1:2). Хавбек считает, что его команда не заслужила поражение в основное время.

    «Мы заслуживали ничью, потому что создали много моментов, неплохо атаковали. Мы сильно старались и смогли забить гол. Все видели, что у нас было очень много моментов, но такова судьба.

    Сейчас все в шоке и расстроены. Конечно, особо этот матч еще не разбирали. Мы надеялись после первого гола, что у нас еще есть время, но не судьба», – сказал игрок.

    Последний раз бразильцы выигрывали турнир в 2002 году.

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    Источник: Р-Спорт

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    07.07.2018 09:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +193

      Борис23 7 июля 2018, 13:40

      Скажи спасибо Неймару, который много времени отнял на своё актёрское мастерство, пытаясь выпросить пенальти, хотя и знал что есть видеоповторы, на которых все его нырки видно

      0
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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 7 июля 2018, 13:30

      Заслужили, соотношение ударов в створ : 9 на 3.
      Но первым пропускать на этом чемпионате опасно, все умеют защищаться.
      А Бельгия ещё и мощно контратаковала.

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 7 июля 2018, 11:05

      Вообще то Бразилия заслуживала победы а не ничью, с таким то составом! Забивать надо было а не финтить всю игру! Сам же Аугусто с 15 метров обязан забивать, так же как и Коутиньо! А вообще игра Бразилии с Бельгией не впечатлила! По моему к 1/4 финала Бразилия просто выдохлась, поэтому и не доводили моменты до голов! Еще один фаворит домой! Ждем финала Россия-Швеция!)))

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