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ЧМ-2018. Бельгия обыграла Бразилию и вышла в полуфинал 

6 июля 2018, 22:53
126

Сборная Бельгии обыграла Бразилию в матче 1/4 финала ЧМ со счетом 2:1.

На 13-й минуте встречи счет открыл полузащитник бразильцев Фернандиньо, забив в свои ворота. Затем хавбек бельгийцев Кевин Де Брюйне забил второй мяч в игре.

На 76-й минуте полузащитник Бразилии Ренато Аугусто отыграл один мяч.

ЧМ-2018. Плей-офф. 1/4 финала

Бразилия – Бельгия – 1:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Фернандиньо, 13; 0:2 – Де Брюйне, 31; 1:2 – Аугусто, 76.

Бразилия: Алисон, Тиаго Силва, Миранда, Марсело, Фагнер, Коутиньо, Паулиньо (Аугусто, 73), Фернандиньо, Виллиан (Фирмино, 46), Жезус (Дуглас Коста, 58), Неймар.

Бельгия: Куртуа, Алдервейлерд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Феллайни, Шадли (Вермален, 83), Лукаку (Телеманс, 87), Эден Азар.

Предупреждения: Фернандиньо, 85; Фагнер, 90 – Алдервейлерд, 76; Менье, 71.

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Бразилия Бельгия
Комментарии (126)
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AZ
1530906828
Очень грамотно сыграла Бельгия, потратив для победы ровно столько сил, сколько было необходимо... Бразилия бестолково била и все хз знает куда... Удачи Бельгии против петухов! Неймар тупой симулянт, который только жаловаться судьям может, что его толкнули и ударили.. Слава Богу, что он вылетел нахрен! P.S. Куртуа - просто батя!!!
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SinyaaPyll
1530907053
Бразильцам сегодня тотально не везло.
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Saang (SCR)
1530907126
Чемпионат Мира закончился - и начался Чемпионат Европы!
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Рубик Докоян
1530908245
Сегодня полузащита у бразильцев не сыграла. Не попал в игру Виллиан, Фернандиньо, неузнаваемы были Коутиньо и Паулиньо. Неймар ничем не отметился. Здорово сыграл вышедший на замену Дуглас Коста, но... Бельгийцы сегодня сыграли превосходно, показав командную техничную и волевую игру. Давил и нагнетал Лукаку в штрафной, Азар и де Брюйне вели игру в середине поля, а Куртуа тащил мячи и выручал играя здорово в воротах. Футбольный бог их сегодня поцеловал в лоб. Молодцы !
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Project Бабангида
1530908762
в футболе математика работает не чётко ! бельгийцы забили один, бразильцы два но вылетели.
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SPACE TRUCKIN
1530909412
Бельгия смотрелась более целостной командой... да и защита выше в прямом и переносном смысле + надёжная игра Куртуа... Неймар разочаровал ...
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hofman
1530911908
Не чешите на Бразилию. Во втором тайме бельгийцы отскочили. Съели и лукаку а азара, во втором тайме. А вот удача была на стороне Бельгии. Удача решает на этом чемпионате. Наши тому подтверждение
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3a zenit
1530915941
VAR ненужная херня которая хуже продажных судей!Болел за бельгийцев,но пенальти 100% не поставить для бразил--- это можно назвать ФИФА не хочет вас видеть в полуфинале Бразилия.
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oyabun
1530934192
Это наказание бразильцам за то что не пригласили в команду Халка. Он бы своей мощью продавил бы оборону Бельгии.
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a-rakhmatov
1530934911
Появился новый футбольный лидер-сборная Бельгия....еще один сюрприз ЧМ 2018 ))
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