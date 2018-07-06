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    ЧМ-2018. Бельгия обыграла Бразилию и вышла в полуфинал 

    Сборная Бельгии обыграла Бразилию в матче 1/4 финала ЧМ со счетом 2:1.

    На 13-й минуте встречи счет открыл полузащитник бразильцев Фернандиньо, забив в свои ворота. Затем хавбек бельгийцев Кевин Де Брюйне забил второй мяч в игре.

    На 76-й минуте полузащитник Бразилии Ренато Аугусто отыграл один мяч.

    ЧМ-2018. Плей-офф. 1/4 финала

    Бразилия – Бельгия – 1:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Фернандиньо, 13; 0:2 – Де Брюйне, 31; 1:2 – Аугусто, 76.

    Бразилия: Алисон, Тиаго Силва, Миранда, Марсело, Фагнер, Коутиньо, Паулиньо (Аугусто, 73), Фернандиньо, Виллиан (Фирмино, 46), Жезус (Дуглас Коста, 58), Неймар.

    Бельгия: Куртуа, Алдервейлерд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Феллайни, Шадли (Вермален, 83), Лукаку (Телеманс, 87), Эден Азар.

    Предупреждения: Фернандиньо, 85; Фагнер, 90 – Алдервейлерд, 76; Менье, 71.

    Календарь чемпионата мира-2018

    Результаты чемпионата мира-2018

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    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2018 22:53
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    Комментарии126
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 11:02

      Захватывающим получился матч. Бельгия была чуть удачливей.

      5
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 7 июля 2018, 10:59

      Кто-то из наших великих спортивных комментаторов (не помню кто) про такие результаты матчей говорил что "порядок бьёт класс".Бельгийцы ещё на прошлом чемпионате мира показали что у них очень приличный потенциал.Нужно было только подрасти и повзрослеть.Вот вчера они как настоящая взрослая команда вынесла с турнира Звёздных бразильцев!Франции будет непросто с ними в полуфинале.Даже и не знаю на кого поставить .Шансы равны.Бразилия же на этом чемпионате была очень не стабильна.Выигрывала на классе игроков ,но не более.Вчера настоящий командный футбол был только во второй половине второго тайма.Всё остальное время сваливались на индивидуализм и выпрашивали стандарты у судьи...Так что результат ни разу не удивил.Бельгию с победой!!!

      4
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 7 июля 2018, 10:30

      СУПЕР !!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 7 июля 2018, 10:04

      Бельгия впервые с 1986 года в четверке сильнейших на Мировом первенстве.Поздравления!они полностью заслужили это!

      5
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 7 июля 2018, 10:03

      Бы ли бы они поточнее счет был бы не 2-1 , а 2-5 или даже 2-6. У Бельгии 2 опасных момента и 2 гола. Бразильцы думаю просто начали паниковать отсюда и промахи с 2-х метров и удары по воробьям из убойных позиций. Кто бы что ни говорил , но Бразилия смотрелась куда более интереснее, но увы не всегда побеждает сильнейший. Испания-Россия лишнее тому подтверждение. В таких матчах отчетливо заметно как же всё-таки важен Каземиро. Вся опасность пришла как раз из зоны где должен был играть Каземиро.

      2
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 7 июля 2018, 09:51

      жалко Бразилию...хоть и недолюбливаю их из-за кривляки неймара...но и его жаль...хорошие ребята и так бились...мой обожаемый уругвай такой игры как бразилия не показал((((

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июля 2018, 09:29

      супер искрометный футбол продемонстрировали команды, игра достойная финала получилась! Бельгия была прекрасна в первом тайме а Бразилия во втором но все же бельгийцам удалось своей слаженной игрой в обороне выстоять и удержать победу.

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 7 июля 2018, 09:23

      Россия!
      Щвеция!

      2
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 7 июля 2018, 09:04

      Круто!!! Играли хорошо обе команды.

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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 7 июля 2018, 08:54

      когда уехала домой Аргентина,я предположил,что Бразилия поедит следом. меня только ленивый не минусовал! а теперь все хвалят Бельгию! в финале победим бельгийцев по пенальти!!!!

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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > АЛЕКС 58 7 июля 2018, 09:50

      стопудово! должны теперь победить...все звезды разъехались по домам))))

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