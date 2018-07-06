ЧМ-2018. Бельгия обыграла Бразилию и вышла в полуфинал 

Сборная Бельгии обыграла Бразилию в матче 1/4 финала ЧМ со счетом 2:1.

На 13-й минуте встречи счет открыл полузащитник бразильцев Фернандиньо, забив в свои ворота. Затем хавбек бельгийцев Кевин Де Брюйне забил второй мяч в игре.

На 76-й минуте полузащитник Бразилии Ренато Аугусто отыграл один мяч.

ЧМ-2018. Плей-офф. 1/4 финала

Бразилия – Бельгия – 1:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Фернандиньо, 13; 0:2 – Де Брюйне, 31; 1:2 – Аугусто, 76.

Бразилия: Алисон, Тиаго Силва, Миранда, Марсело, Фагнер, Коутиньо, Паулиньо (Аугусто, 73), Фернандиньо, Виллиан (Фирмино, 46), Жезус (Дуглас Коста, 58), Неймар.

Бельгия: Куртуа, Алдервейлерд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Феллайни, Шадли (Вермален, 83), Лукаку (Телеманс, 87), Эден Азар.

Предупреждения: Фернандиньо, 85; Фагнер, 90 – Алдервейлерд, 76; Менье, 71.

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