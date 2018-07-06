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    Хавбек «Ростова» Эзатолахи провалил допинг-тест

    Полузащитник сборной Ирана и «Ростова» Саид Эзатолахи сдал положительный допинг-тест, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Проба А футболиста дала атипичный результат: у него обнаружено сильное превышение лютеинизирующего гормона, помогающего вырабатывать тестостерон.

    В настоящее время антидопинговая группа ФИФА выясняет причину такого результата. Катализатором повышения данного гормона может являться как применение запрещенных веществ, так и некоторые заболевания.

    На чемпионате мира-2018 Эзатолахи в составе Ирана провел два матча.

    Источник: Telegram

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    06.07.2018 12:23
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 7 июля 2018, 00:11

      Антидопинговый отдел ФИФА провел расследование и решил, что на данный момент наличие атипичного обнаружения не должно признаваться неблагоприятным результатом анализа, в связи с чем дело в отношении Саида Эззатоллахи закрыто.

      0
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      Рейтинг: +51

      Moriak93 6 июля 2018, 16:53

      Опять вываливайте говнишко из телеграм-канала который только и делает что набрасывает?

      1
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      ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Moriak93 6 июля 2018, 17:06

      аутист это телеграмм ростова...и чем тебе телеграмм не угодил? то что они за свободу слова или за хоть какую то демократию?

      -2
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 6 июля 2018, 13:51

      Карпин теперь точно его из клуба попрет...(((

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > geroin161 6 июля 2018, 17:46

      Обязан!

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 6 июля 2018, 13:22

      Я никогда особенно не понимал зачем допинг футболистам ,по моему он больше нужен в технических видах спорта , таких как бег, плавание и т.д. , а в футболе мало просто бегать и прыгать , тут надо думать да ещё и на скорости , думаю допинг в футболе может быть нужен только для быстрого восстановления, но здесь проблема в том ,что все что то пьют для восстановления и получается что только ФИФА определяет что есть допинг , а что нет.P.S. Если Эзоталахи действительно принимал допинг , то это лишний раз доказывает , что в футболе допинг не нужен , потому что Саид и в клубе мягко говоря не был лидером, а сборная его не вышла из группы на ЧМ. Спрашивается ну и зачем допинг в футболе ?

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > hevbn 28 6 июля 2018, 13:33

      все реакции резко увеличиваются. концентрация тоже. все остальные как в замедленном повторе кажутся. кстати месси вполне официально этим пользуется

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > Project Бабангида 6 июля 2018, 13:37

      Я об этом и говорю, что все что то, да принимают , но толку то от этого почти ноль.Нельзя же сказать, что Месси играет только за счёт реакции и концентрации.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > hevbn 28 6 июля 2018, 13:41

      но это даёт некое преимущество. плюс выносливость увеличивается

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      hevbn 28 > Project Бабангида 6 июля 2018, 13:45

      Так если все ,что то принимают , то какое здесь преимущество может быть.

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      Project Бабангида > hevbn 28 6 июля 2018, 14:41

      если принимать мельдоний то конечно нет, а если гормональные препараты то будут ощутимые преимущества. спец назовцы свои показатели в разы улучают при применении этих средств. стрельба, выносливость, внимательность, отсутствие болевого порога, невосприятие температурного воздействия - это лишь часть того что они дают. потом правда надо всё это плавно вывести из организма.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > Project Бабангида 6 июля 2018, 15:08

      Мы же говорим о футболистах , а не о спецназовцах, ты же не можешь сказать, что если спецназовцы принимают что либо ,то кто то из них становится лучше, а кто то хуже, если в их деле это не важно, то в футболе как раз важно и получается ,что так как в футболе, что то принимают почти все это почти никак не может повлиять на спортивные результаты.

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      Project Бабангида > hevbn 28 6 июля 2018, 15:14

      такого рода препараты, далеко не все. что позволено юпитеру, не позволено быку. что можно месси, не доступно для условного савича

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      hevbn 28 > Project Бабангида 6 июля 2018, 15:20

      А ты что знаешь что принимает Месси ? а может то что принимает Савич ещё сильнее, а то что каждый спортсмен что то принимает для восстановления это точно, просто не всё из этого считается допингом.

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      Project Бабангида > hevbn 28 6 июля 2018, 15:30

      блин дружище, ты правда наивен , или притворяешься? то что об этом не говорится , не значит что это не делается по умолчанию. фармакология ушла дальше чем ты себе это представляешь

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      hevbn 28 > Project Бабангида 6 июля 2018, 15:36

      Ты о чём ? Я же всё время повторяю, что принимают что то все, но как раз из-за того ,что все что то принимают я считаю ,что на сам футбол это мало влияет . Выигрывают-проигрывают не из-за этого.

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      Project Бабангида > hevbn 28 6 июля 2018, 15:45

      если бы это никак не влияло, то ник то бы не применял, и не запрещал. сильный препарат может сделать из человека киборга. вот они то как рас , не всем доступны. только избранным. жутко рассказывать, но человек, без ноги, с ужасной потерей крови, может бежать, стрелять , и при этом хладнокровно мыслить какое то время. в таком бизнесе как спорт, это тоже всё используют,но не для всех

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      hevbn 28 > Project Бабангида 6 июля 2018, 15:46

      Я говорю о том , что это может влиять на скорости игры ,на восстановление , но ни как на результат в матче, потому что футбол это такая игра в ней выигрывает далеко не всегда та команда которая быстрее бегает и выше прыгает, а пьют все именно для быстрого восстановления.

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      Project Бабангида > hevbn 28 6 июля 2018, 15:52

      в самом начале ещё сказал - даёт некое преимущество. интеллекта футбольного это никак не прибавит, и командных действий не наладит, но когда соперники более менее равны, то это уже начнёт сказыватся

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      hevbn 28 > Project Бабангида 6 июля 2018, 16:04

      Вот именно что , если бы всегда в футболе выигрывали те команды которые больше бегают ,это было бы важно, но например все команды Гвардиолы почти в каждом матче бегают меньше своих соперников и тот же Месси, что славится своей выносливостью и скоростью, нет же ,так что если ты считаешь что допинг играет важную роль в футболе для выявления победителя я с тобой категорически не согласен , и давай сойдемся на этом.

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      Project Бабангида > hevbn 28 6 июля 2018, 16:24

      да ты можешь категорически быть согласным, или не согласным, это не имеет никакого значения. допинг имеет огромное значение, а сильный допинг, для элитарных спортсменов , даёт колоссальное преимущество. это просто факт. месси принимает его официально разрешено. это даёт, доп. скорость, реакцию, скорость принятия решения, и проч. если тебе сейчас вколоть то что ему колят, то ты конечно месси не станешь, но в разы улучшишь свои футбольные показатели.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > Project Бабангида 6 июля 2018, 16:44

      Ваша фамилия случайно не Родченков и давай прекратим наш спор , каждый останется при своём мнении и вообще я собираюсь смотреть Уругвай-Франция.

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      Project Бабангида > hevbn 28 6 июля 2018, 16:49

      да смотри что хочешь! меня мало интересует чем ты там собираешься заняться

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 6 июля 2018, 13:08

      Это тот тип который подавая аут исполнил сальто?))) вот тебе и тестостерон))))

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > Tsigan 6 июля 2018, 13:27

      Нет это не он, аут бросал Мохаммади из Ахмата (это так для справки).

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      Рейтинг: +31

      MaxOfMobbDeep 6 июля 2018, 12:51

      Просто парень перед сдачей пробы выпил водички из-под крана в Саранске

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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 6 июля 2018, 12:32

      Сеалекса бахнул, вот тестостерон попёр

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      Рейтинг: +986

      Mirak92 6 июля 2018, 12:27

      Еременко - Эзатолахи.Пост сдал,пост принял

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