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Хавбек «Ростова» Эзатолахи провалил допинг-тест

6 июля 2018, 12:23
28

Полузащитник сборной Ирана и «Ростова» Саид Эзатолахи сдал положительный допинг-тест, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Проба А футболиста дала атипичный результат: у него обнаружено сильное превышение лютеинизирующего гормона, помогающего вырабатывать тестостерон.

В настоящее время антидопинговая группа ФИФА выясняет причину такого результата. Катализатором повышения данного гормона может являться как применение запрещенных веществ, так и некоторые заболевания.

На чемпионате мира-2018 Эзатолахи в составе Ирана провел два матча.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Ростов Иран Эзатолахи Саид
Комментарии (28)
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Mirak92
1530869253
Еременко - Эзатолахи.Пост сдал,пост принял
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PFC CSKA MOSCOW
1530869553
Сеалекса бахнул, вот тестостерон попёр
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MaxOfMobbDeep
1530870683
Просто парень перед сдачей пробы выпил водички из-под крана в Саранске
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Tsigan
1530871691
Это тот тип который подавая аут исполнил сальто?))) вот тебе и тестостерон))))
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hevbn 28
1530872566
Я никогда особенно не понимал зачем допинг футболистам ,по моему он больше нужен в технических видах спорта , таких как бег, плавание и т.д. , а в футболе мало просто бегать и прыгать , тут надо думать да ещё и на скорости , думаю допинг в футболе может быть нужен только для быстрого восстановления, но здесь проблема в том ,что все что то пьют для восстановления и получается что только ФИФА определяет что есть допинг , а что нет.P.S. Если Эзоталахи действительно принимал допинг , то это лишний раз доказывает , что в футболе допинг не нужен , потому что Саид и в клубе мягко говоря не был лидером, а сборная его не вышла из группы на ЧМ. Спрашивается ну и зачем допинг в футболе ?
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geroin161
1530874288
Карпин теперь точно его из клуба попрет...(((
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Moriak93
1530885234
Опять вываливайте говнишко из телеграм-канала который только и делает что набрасывает?
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