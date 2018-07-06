Хавбек «Ростова» Эзатолахи провалил допинг-тест

Полузащитник сборной Ирана и «Ростова» Саид Эзатолахи сдал положительный допинг-тест, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Проба А футболиста дала атипичный результат: у него обнаружено сильное превышение лютеинизирующего гормона, помогающего вырабатывать тестостерон.

В настоящее время антидопинговая группа ФИФА выясняет причину такого результата. Катализатором повышения данного гормона может являться как применение запрещенных веществ, так и некоторые заболевания.

На чемпионате мира-2018 Эзатолахи в составе Ирана провел два матча.