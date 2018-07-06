Журналист: «Нападающий Абель Эрнандес перейдет в ЦСКА из «Халл Сити»

Журналист Globo Esporte Фелипе Шмидт рассказал о возможном трансфере нападающего «Халл Сити» Абеля Эрнандеса в ЦСКА.

«Васко да Гама» действительно искал информацию по Абелю Эрнандесу, но даже не начинал переговоров.

Уругваец подпишет контракт с ЦСКА с зарплатой 3 миллиона евро в год и получит 5 миллионов подъемных», – написал Шмидт в своем твиттере.

Ранее агент игрока подтвердил, что российский клуб предложил Эрнандесу контракт.