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    Журналист: «Нападающий Абель Эрнандес перейдет в ЦСКА из «Халл Сити»

    Журналист Globo Esporte Фелипе Шмидт рассказал о возможном трансфере нападающего «Халл Сити» Абеля Эрнандеса в ЦСКА.

    «Васко да Гама» действительно искал информацию по Абелю Эрнандесу, но даже не начинал переговоров.

    Уругваец подпишет контракт с ЦСКА с зарплатой 3 миллиона евро в год и получит 5 миллионов подъемных», – написал Шмидт в своем твиттере.

    Ранее агент игрока подтвердил, что российский клуб предложил Эрнандесу контракт.

    Источник: Twitter

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    06.07.2018 01:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +23534

      Мары 6 июля 2018, 11:43

      Вот не верю и всё.
      Знаю не по наслышке о проблемах в ЦСКА.Поэтому зарплата и подъёмные из области фантастики.Так проще было Мусу оставить или снова в аренду взять его же.Он по крайней мере не кот в мешке.

      1
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 6 июля 2018, 09:21

      3млн зп чет многоватто

      1
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 6 июля 2018, 09:16

      Слуцкий посоветовал наверное после опыта работы в Халле)

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 6 июля 2018, 09:07

      Будем посмотреть... Сейчас вера только официозу, а не прессе...

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 6 июля 2018, 09:05

      Это сразу сходу самую высокую личку? Вроде не Кавани и не Суарес, так что сомнительные суммы

      2
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 6 июля 2018, 08:18

      позже посмотрим, что из всех этих слухов окажется правдой...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 июля 2018, 06:52

      У ЦСКА нет таких денег на подъёмные, а тем более на такую "личку". Там Игорёк получает 2,5 ляма и это больше всех в клубе. Поэтому хватит кормить утятиной, она уже приелась.

      5
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      Рейтинг: +545

      T_REX 6 июля 2018, 06:37

      Какой Халл Сити, если он свободным агентом числится

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      Рейтинг: +840

      vovan55 6 июля 2018, 04:40

      и что больше некого взять или жаба давит...

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