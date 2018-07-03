Бентеке – о реакции Бразилии: «Когда думаешь, что будешь играть с Японией, но Бельгия выигрывает на последней минуте»

Нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке показал реакцию сборной Бразилии на соперника по четвертьфиналу чемпионата мира-2018.

Бразильцам предстоит встретиться с Бельгией, которая проигрывала в 1/8 финала Японии по ходу матча 0:2.

«Когда думаешь, что будешь играть в четвертьфинале с Японией, но Бельгия все перевернула и выиграла на последней минуте», – написал бельгийский нападающий в твиттере.