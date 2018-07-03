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    Бентеке – о реакции Бразилии: «Когда думаешь, что будешь играть с Японией, но Бельгия выигрывает на последней минуте»

    Нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке показал реакцию сборной Бразилии на соперника по четвертьфиналу чемпионата мира-2018.

    Бразильцам предстоит встретиться с Бельгией, которая проигрывала в 1/8 финала Японии по ходу матча 0:2.

    «Когда думаешь, что будешь играть в четвертьфинале с Японией, но Бельгия все перевернула и выиграла на последней минуте», – написал бельгийский нападающий в твиттере.

    Источник: Twitter

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    03.07.2018 08:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 июля 2018, 09:15

      Как бы бельгийцев не троллили после 1/4. По именам сборная очень сильная, но им вечно чего-то не хватает, всё время не дотягивают. Наверное, в первую очередь, бойцовского духа, вот как у Уругвая, например. Какая-то расхлябанная игра у бельгийцев. Вчера они это в очередной раз доказали. Уже и не один год прошёл, и тренер другой, а проблемы всё те же, рисунок игры тот же.

      5
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > Cules2013 3 июля 2018, 14:03

      Да это так, а причина на мой взгляд в том, что в Бельгии нет такого понятия как патриотизм. Ни кому из этих людей различных национальностей страна Бельгия не родина. Точнее так - их родина Европа, чья столица - бельгийский город Брюссель. Каждый играет в сборной за свое профессиональное реноме, но не более того. Получается, что каждый за себя. Причем Де Брейне и Мертенсу уже доказывать нечего -цена на них максимальна. Рвет жилы Феллайни, на которого упала цена, и конечно, пашет как вол недооцененный Шадли, а Лукаку старается просто потому что человек очень добросовестный. Но без вдохновения, потому что сборная Бельгии - это не команда, а сборная солянка из звезд.

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 3 июля 2018, 09:12

      Бельгийцы тоже думали, что им халява досталась, но пришлось попотеть против самураев. А если бы японцы, после счета 2:0 сыграли рационально, подсушили игру и немного уперлись в обороне, то и "Красные дьяволы" уже паковали бы чемоданы.

      8
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Т34 3 июля 2018, 10:05

      После 14 поедут...

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