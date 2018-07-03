Бентеке – о реакции Бразилии: «Когда думаешь, что будешь играть с Японией, но Бельгия выигрывает на последней минуте»

Как бы бельгийцев не троллили после 1/4. По именам сборная очень сильная, но им вечно чего-то не хватает, всё время не дотягивают. Наверное, в первую очередь, бойцовского духа, вот как у Уругвая, например. Какая-то расхлябанная игра у бельгийцев. Вчера они это в очередной раз доказали. Уже и не один год прошёл, и тренер другой, а проблемы всё те же, рисунок игры тот же.
Нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке показал реакцию сборной Бразилии на соперника по четвертьфиналу чемпионата мира-2018.
Бразильцам предстоит встретиться с Бельгией, которая проигрывала в 1/8 финала Японии по ходу матча 0:2.
«Когда думаешь, что будешь играть в четвертьфинале с Японией, но Бельгия все перевернула и выиграла на последней минуте», – написал бельгийский нападающий в твиттере.
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— Christian Benteke (@chrisbenteke) 2 июля 2018 г.