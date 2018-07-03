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    ЧМ-2018. Колумбия встретится с Англией в 1/8 финала

    Во вторник, 3 июля, в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится матч 1/8 финала чемпионата мира-2018, в котором встретятся команды Колумбии и Англии. В этой встрече будет выявлен последний участник четвертьфинальной стадии турнира.

    «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию матча Колумбия – Англия. Начало в 21:00, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2018 20:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +150

      реалушка 3 июля 2018, 11:11

      наконец,увидим по настоящему на что способна нынешняя сборная Англии.соперники вплоть до финала у нее вполне проходимые.но не использовать такой шанс им вполне по силам.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 3 июля 2018, 09:53

      После всех этих откровенных стратегий с выбором сетки, за Англию сопереживать абсолютно не хочется.Пусть удача сопутствует Колумбии!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +232

      hofman 3 июля 2018, 09:28

      Колумбия,вэлком 1/4.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 3 июля 2018, 09:15

      Удачи Колумбии!!!

      3
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 3 июля 2018, 08:58

      ну что ж ! англичане выбирали сетку.и соперника...посмотрим!

      1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 3 июля 2018, 07:58

      Колумбия отправь домой нАглосаксов

      4
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 3 июля 2018, 07:57

      Буду топить за «коксострану», очень уж симпатичная команда у них!

      4
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