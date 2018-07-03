ЧМ-2018. Колумбия встретится с Англией в 1/8 финала

наконец,увидим по настоящему на что способна нынешняя сборная Англии.соперники вплоть до финала у нее вполне проходимые.но не использовать такой шанс им вполне по силам.
Во вторник, 3 июля, в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится матч 1/8 финала чемпионата мира-2018, в котором встретятся команды Колумбии и Англии. В этой встрече будет выявлен последний участник четвертьфинальной стадии турнира.
«Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию матча Колумбия – Англия. Начало в 21:00, не пропустите!
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