Хоккейная чирлидерша написала портрет Дзюбы грудью

Известная хоккейная российская чирлидерша, экс-участница группы поддержки «Салавата Юлаева» Ульяна Тригубчак нарисовала портрет нападающего сборной России Артема Дзюбы. Для написания картины она использовала краски и собственную грудь.

Вчера, 1 июля, россияне победили Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

В четвертьфинале команда Станислава Черчесова встретится с Хорватией. Матч состоится 7 июля в Сочи.