Хоккейная чирлидерша написала портрет Дзюбы грудью

весьма уверенно и неплохо получается, поди частенько практикуются)
Известная хоккейная российская чирлидерша, экс-участница группы поддержки «Салавата Юлаева» Ульяна Тригубчак нарисовала портрет нападающего сборной России Артема Дзюбы. Для написания картины она использовала краски и собственную грудь.
Вчера, 1 июля, россияне победили Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира-2018.
В четвертьфинале команда Станислава Черчесова встретится с Хорватией. Матч состоится 7 июля в Сочи.