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    Хоккейная чирлидерша написала портрет Дзюбы грудью

    Известная хоккейная российская чирлидерша, экс-участница группы поддержки «Салавата Юлаева» Ульяна Тригубчак нарисовала портрет нападающего сборной России Артема Дзюбы. Для написания картины она использовала краски и собственную грудь.

    Вчера, 1 июля, россияне победили Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

    В четвертьфинале команда Станислава Черчесова встретится с Хорватией. Матч состоится 7 июля в Сочи.

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    Источник: Instagram

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    02.07.2018 14:59
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июля 2018, 11:14

      весьма уверенно и неплохо получается, поди частенько практикуются)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 09:05

      Это ремесло видимо получило широкое распространение.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 2 июля 2018, 23:00

      а сикелем слабо?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 2 июля 2018, 20:27

      Устарело.Потренируйтесь,вытягивайте клиторы и вперёд ,за работу !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      T_REX 2 июля 2018, 18:58

      Брюнетка просто секси

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      play boy 2 июля 2018, 18:44

      Разлагают общество как только могут, стыд и срам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 2 июля 2018, 18:11

      А Черчесова с усами удобнее другим органом...

      1
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 2 июля 2018, 16:58

      Голос народа услышан - в этот раз процесс показан)))

      4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 июля 2018, 16:13

      Бомбардир нас радует и радует...Клубничечно...

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 2 июля 2018, 15:47

      А ВЕТЬ ПОХОЖ

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