Иньеста: «Чудесный период карьеры в сборной подошел к концу. Прощаюсь»

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против россиян (1:1, 3:4 по пенальти) подтвердил, что заканчивает международную карьеру.

«Это был мой последний за сборную Испании. Чудесный период моей карьеры в национальной команде подошeл к концу. Прощание со сборной получилось не таким, как хотелось бы, однако в футболе так бывает», – сказал игрок.

Иньеста выступал за сборную с 2006 года.