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    Иньеста: «Чудесный период карьеры в сборной подошел к концу. Прощаюсь»

    Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против россиян (1:1, 3:4 по пенальти) подтвердил, что заканчивает международную карьеру.

    «Это был мой последний за сборную Испании. Чудесный период моей карьеры в национальной команде подошeл к концу. Прощание со сборной получилось не таким, как хотелось бы, однако в футболе так бывает», – сказал игрок.

    Иньеста выступал за сборную с 2006 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.07.2018 22:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 13:18

      Спасибо тебе Андрес ,ты всегда будешь легендой сборной Испании и Барселоны.

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 2 июля 2018, 00:18

      ну тады игнашевичу героя+ветеран труда+полковника коня и шашку.из игры не выпал всё что мог вынес

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      Рейтинг: +3754

      Yev 1 июля 2018, 22:55

      При всей радости и эмоциях о нашей победы, не могу не признать величие Иньесты. Вот кто за последние десятилетие доказал свое величие! Он велик (без лишних слов и самолюбования) своей игрой и мужским поведением на поле и в жизни!!!
      Без таких звезд футбол тускнеет.
      Удачи в будующем!!!
      С интересом буду ждать новости о дальнейшей карьере.

      3
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      Рейтинг: +31

      Shokos2304 1 июля 2018, 22:53

      Спасибо легенда за все что ты делал на поле и удачи тебе в дальнейших твоих делах

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      Рейтинг: +87

      zabor4ik 1 июля 2018, 22:30

      Потрясающий футболист, респектище тебе Дюшес!!!! Жаль, что на такой ноте приходится прощаться.

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