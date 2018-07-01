Дзюба: «Это чудо. Мы верили в него. И в чудо Акинфеева»

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями от победы над Испанией (1:1; 4:3 – по пенальти) в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

«Это чудо. Мы верили в него. И в чудо Акинфеева«, – сказал Дзюба.

Дзюба стал первым российским игроком, забившим в трех матчах ЧМ.

Да-да-да-да! Счастье!!!