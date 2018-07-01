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    Дзюба: «Это чудо. Мы верили в него. И в чудо Акинфеева»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями от победы над Испанией (1:1; 4:3 – по пенальти) в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

    «Это чудо. Мы верили в него. И в чудо Акинфеева«, – сказал Дзюба.

    Дзюба стал первым российским игроком, забившим в трех матчах ЧМ.

    Да-да-да-да! Счастье!!!

    Источник: РФС

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    01.07.2018 20:17
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 2 июля 2018, 00:06

      Для кого-то игра в футбол - это шоу (см. МЛС и БР) - а у нас - опять битва...ВЫИГРАНО!!!
      Нет красивой игры, нет супер-пупер обводочек... Но пока есть такой результат, то на данном этапе мирового развития он нас устраивает!
      Удачи и любви всем. Цените момент, поделитесь позитивом!

      0
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      ...
      Рейтинг: +12191

      ВетеR > GoLenaStop 3 июля 2018, 15:50

      нет никакой игры ,нет и не было (((

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 1 июля 2018, 21:21

      Игорь молись чаще пожалуйста...мы видели это и вместе с тобой молились!!!...

      1
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      Рейтинг: +789

      JI e x a 1 июля 2018, 21:20

      Это не чудо, это пот и кровь. Молодчаги, очень хорошо потрудились

      3
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 1 июля 2018, 20:35

      Заслуженное чудо. Сам Артем и объяснил почему заслуженное: фортуна вернула долги за 32 года невезения на чемпионатах мира.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 июля 2018, 20:28

      Спасибо за то, что на свете есть чудеса и не надо их подвергать химическому анализу. Если верить в чудеса, то они случаются. Все невзгоды, неудачи быстро забываются. Всех нас с победой нашей сборной !!!

      9
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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA 1 июля 2018, 20:27

      Спасибо Дзюба! Все молодцы...

      8
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      Рейтинг: +5113

      hunta 1 июля 2018, 20:27

      Артёмка сам провёл отличный матч, ещё Фернандес .

      6
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      Рейтинг: +545

      T_REX 1 июля 2018, 20:25

      Теперь надо обыграть хорватов, хорваты не испанцы бить будут сразу и мощно, и думаю теперь Фурс лично твои яички будет лизать, чтоб ты в Питере остался, а то только и слышно было - Мы не рассчитываем на Дзюбу, в теперь лямзать только так будет

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > T_REX 1 июля 2018, 20:27

      А хорваты еще не в четвертьфинале так-то))

      2
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      Рейтинг: +545

      T_REX > Майор Дзагоев 1 июля 2018, 20:29

      Да они в легкую Данию разорвут, вопрос времени только

      1
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > T_REX 1 июля 2018, 20:36

      У нас шансик был, а вот там точно без шансов, вы правы.

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 1 июля 2018, 20:20

      Артём. Давай к нам. У нас похожие задачи..

      2
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 1 июля 2018, 20:19

      Спасибо, ребята! Я верил...

      4
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