Дзюба: «Это чудо. Мы верили в него. И в чудо Акинфеева»

Для кого-то игра в футбол - это шоу (см. МЛС и БР) - а у нас - опять битва...ВЫИГРАНО!!!
Нет красивой игры, нет супер-пупер обводочек... Но пока есть такой результат, то на данном этапе мирового развития он нас устраивает!
Удачи и любви всем. Цените момент, поделитесь позитивом!
Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями от победы над Испанией (1:1; 4:3 – по пенальти) в матче 1/8 финала ЧМ-2018.
«Это чудо. Мы верили в него. И в чудо Акинфеева«, – сказал Дзюба.
Дзюба стал первым российским игроком, забившим в трех матчах ЧМ.