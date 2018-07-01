Акинфеев – лучший игрок матча Испания – Россия

Прочитал все хвалебные ОДЫ в адрес Акинфеева. Давайте смотреть правде в глаза! Акинфеев хорош НА ЛИНИИ ВОРОТ! Автогол Игнашевича-это КОСЯК Акинфеева! Любой прострел во вратарской-это его мяч! Он на него не пошел и.....автогол Игнашевича! Хотя если бы вышел и забрал мяч, то был бы пенальти! Но потом он показал свое мастерство НА ЛИНИИ ВОРОТ! Не знаю, ка ВЫ, но за удары с ближней дистанции я не переживал-Акинфеев на них реагирует, а вот НАВЕСЫ во вратарскую и удары метров с 25-30-у меня сердечко ёкало! Результат матча "затмил" его ошибку! Хотелось бы, чтобы с Хорватами таких косяков не допускал! Удачи сборной!
Организационный комитет чемпионата мира-2018 определил лучшего футболиста матча 1/8 финала между сборными Испании и России (1:1). В результате серии пенальти дальше прошла наша команда.
Лучшим, по мнению ФИФА, стал вратарь россиян Игорь Акинфеев, который справился с двумя ударами в серии пенальти.
Матч 1/4 финала сборная России проведет 7 июля.