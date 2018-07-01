Акинфеев – лучший игрок матча Испания – Россия

Организационный комитет чемпионата мира-2018 определил лучшего футболиста матча 1/8 финала между сборными Испании и России (1:1). В результате серии пенальти дальше прошла наша команда.

Лучшим, по мнению ФИФА, стал вратарь россиян Игорь Акинфеев, который справился с двумя ударами в серии пенальти.

Матч 1/4 финала сборная России проведет 7 июля.

Да-да-да-да! Счастье!!!