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    Акинфеев – лучший игрок матча Испания – Россия

    Организационный комитет чемпионата мира-2018 определил лучшего футболиста матча 1/8 финала между сборными Испании и России (1:1). В результате серии пенальти дальше прошла наша команда.

    Лучшим, по мнению ФИФА, стал вратарь россиян Игорь Акинфеев, который справился с двумя ударами в серии пенальти.

    Матч 1/4 финала сборная России проведет 7 июля.

    Да-да-да-да! Счастье!!!

    Источник: Twitter

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    01.07.2018 20:07
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 июля 2018, 22:00

      Прочитал все хвалебные ОДЫ в адрес Акинфеева. Давайте смотреть правде в глаза! Акинфеев хорош НА ЛИНИИ ВОРОТ! Автогол Игнашевича-это КОСЯК Акинфеева! Любой прострел во вратарской-это его мяч! Он на него не пошел и.....автогол Игнашевича! Хотя если бы вышел и забрал мяч, то был бы пенальти! Но потом он показал свое мастерство НА ЛИНИИ ВОРОТ! Не знаю, ка ВЫ, но за удары с ближней дистанции я не переживал-Акинфеев на них реагирует, а вот НАВЕСЫ во вратарскую и удары метров с 25-30-у меня сердечко ёкало! Результат матча "затмил" его ошибку! Хотелось бы, чтобы с Хорватами таких косяков не допускал! Удачи сборной!

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 12:23

      Пожалуй по праву.

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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 2 июля 2018, 09:35

      отрабатывали пенальти перед игрой с Россией....недоработали, но Игорь САМЫЙ лучший!
      Это кэп из кэпов, номер 1!
      Браво!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > SunRomeS 2 июля 2018, 22:09

      Везучий и удачливый-это ДА! Но лучшим он был бы, если бы ПО УДАРУ реагировал на пенальти! Тогда и прыгать не пришлось бы! 3 удара были ПО ЦЕНТРУ! Это проблема нынешнего поколения вратарей-играть в "УГАДАЙКУ"! Повезло! Я не писсимист и тоже болел за Россию, но плевался, когда били по центру, а Акинфеев до удара летит в угол! В России единицы играют по удару. Один из них Беленов!

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > Serjoga 2 июля 2018, 22:37

      Де Хеа аналогично заваливался, хотя удары были по центру... не надо всех собак вешать...

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Аид666 2 июля 2018, 22:42

      А я и говорю, что это манера вратарей нынешнего поколения!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Аид666 2 июля 2018, 22:43

      Вспомни советские времена! Маслаченко, Банников, Рудаков-все играли ПО УДАРУ! Никогда их "по углам не разводили"!

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 1 июля 2018, 23:53

      Игорь и Фернандес тащили

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > САНЁК17 2 июля 2018, 22:19

      Пахали все, кроме Самедова и Смолова! А Зобнин просто не набрал форму после травмы, поэтому и большое количество брака!

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 1 июля 2018, 21:27

      Акинфеев выручил, взяв 2 пенки, это то, что и должен делать первый вратарь сборной. Лучшими были Фернандес, Дзюба, Зобнин, Головин и Кутепов (как это ни странно). Да вся команда молодцы.

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Ljungberg9 2 июля 2018, 14:31

      ну вместо ЗОБНИНА ИГНАШЕВИЧ и я согласен на все 100 .У Зобнина куча потерь и все с обрезами как кстати и у другой звезды Головин тоже отыграл не очень

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Ljungberg9 3 июля 2018, 22:07

      Ты меня плюсанул-спасибо! Но с твоей формулировкой не совсем согласен! Пенки пропускают-их взять нельзя! Пенальти-это не пенки! Пенку он пропустил одну-ГОЛ! Команда его "пенку" отработала! В игре потом он хорошо раза 3-4 вытащил трудные мячи! Ну а пенальти- ПОВЕЗЛО! В угадайке-это не мастерство, а удача и везение! Ему повезло, им нас это порадовало! Фернандес, Головин-согласен! Дзюба, Кутепов-не навредили, хотя от головы Дзюбы "родился пеналь", но хвалить за это не стоит, но пахал, бегал, в отличии от, заменившего его, СТОЯЩЕГО Смолова!

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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 1 июля 2018, 21:13

      Однозначно и безоговорочно!
      Мои поздравления Игорю!!!

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      Рейтинг: +2888

      absent32 1 июля 2018, 20:35

      Канифей самый лучший!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июля 2018, 20:32

      бесспорно лучший!!!

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 1 июля 2018, 20:31

      КРАСАВА!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 1 июля 2018, 20:21

      Игорь держись-на комплименты не ведись..

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