Роналду проигнорировал журналистов после поражения от Уругвая

Слава Богу, что не послал журналистов, или не выкинул ещё что-нибудь... Настроения после поражения ... Понятно. что журналисты считают себя богами, на самом деле они прислуга и спортсменов и тем более болельщиков.
Атакующий футболист сборной Португалии Криштиану Роналду отказался общаться с представителями СМИ после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Уругвая (1:2).
Представитель «Реала» прошел мимо смешанной зоны, не отреагировав на просьбы журналистов о флеш-интервью.
Ранее «Бомбардир» приводил статистику Роналду в плей-офф чемпионатов мира.
Роналду помог травмированному Кавани. Лучший кадр дня