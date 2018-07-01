Роналду проигнорировал журналистов после поражения от Уругвая

Атакующий футболист сборной Португалии Криштиану Роналду отказался общаться с представителями СМИ после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Уругвая (1:2).

Представитель «Реала» прошел мимо смешанной зоны, не отреагировав на просьбы журналистов о флеш-интервью.

Ранее «Бомбардир» приводил статистику Роналду в плей-офф чемпионатов мира.

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