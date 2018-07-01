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    Роналду проигнорировал журналистов после поражения от Уругвая

    Атакующий футболист сборной Португалии Криштиану Роналду отказался общаться с представителями СМИ после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Уругвая (1:2).

    Представитель «Реала» прошел мимо смешанной зоны, не отреагировав на просьбы журналистов о флеш-интервью.

    Ранее «Бомбардир» приводил статистику Роналду в плей-офф чемпионатов мира.

    Роналду помог травмированному Кавани. Лучший кадр дня

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2018 01:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 1 июля 2018, 12:54

      Слава Богу, что не послал журналистов, или не выкинул ещё что-нибудь... Настроения после поражения ... Понятно. что журналисты считают себя богами, на самом деле они прислуга и спортсменов и тем более болельщиков.

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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов > Егор Велунов 2 июля 2018, 09:24

      Ученики написали. зря Роналду смеялся, когда ему хлеб с солью давали. Соль это оберег от злых сил, а хлеб вырос на этой земле, он роднит с землёй на которой вырос :)

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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 1 июля 2018, 11:51

      не согласна. у меня дочь спортсменка, и я очень хорошо знаю, что такое поражение для спортсмена, какие уж там журналисты....слов не находится даже для родной мамы. когда она будучи троекратной чемпионкой Европы проиграла на всероссийском турнире, она вела себя примерно так же...ща кто-нибудь обязательно напишет, мол, ну она то баба...ничего подобного в спорте нет половой принадлежности в этом смысле

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 1 июля 2018, 10:30

      Капризуля.. Ну хоть не плакал...

      -1
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      Рейтинг: +402

      Tri 1 июля 2018, 10:23

      Пирожки...

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 июля 2018, 08:35

      А чего-то он не напомнил, что он лучший игрок за всю историю? Сам себя короновал...
      Кричалки про Месси продержались сколько? Максимум неделю - и Роналду теперь тоже не бог, вообще никак.

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 1 июля 2018, 05:10

      После финального свистка Роналду весь покраснел. Было ощущение дежавю финала 2004 года, но он сдержал себя, на поле по крайней мере. Видно было, что очень сильно переживает.
      Сегодня обе проигравшие сборные проигнорировали журналюг. Неудивительно. Все расстроены.

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 1 июля 2018, 03:07

      А что так?Как прокаКал и сказать нечего...Надо было хоть покривляться.

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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 > mutabor0992 1 июля 2018, 05:20

      Пора вместо шампуня рекламировать памперсы!

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 1 июля 2018, 03:06

      Во петух...

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      Рейтинг: +8832

      vladik12 1 июля 2018, 01:26

      Псих.

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