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  • У Англии восемь изменений в составе по сравнению с последним матчем, у Бельгии – девять

У Англии восемь изменений в составе по сравнению с последним матчем, у Бельгии – девять

28 июня 2018, 20:41
5

Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа ЧМ между сборными Англии и Бельгии. По сравнению с предыдущим матчем против Панамы (6:1) у англичан восемь изменений.

Место в старте не потеряли голкипер Джордан Пикфорд, защитник Джон Стоунс и форвард Рубен Лофтус-Чик.

Состав на матч с Панамой (в скобках указаны игроки, которые начнут матч с Бельгией): Пикфорд, Уокер (Роуз), Стоунс, Магуайр (Кэхилл), Трипье (Джонс), Хендерсон (Дайер), Лингард (Делф), Лофтус-Чик, Янг (Александр-Арнольд), Стерлинг (Варди), Кейн (Рэшфорд).

У Бельгии девять изменений по сравнению с игрой против Туниса (5:2). Место в старте не потеряли голкипер Тибо Куртуа и защитник Дедрик Боята.

Состав на матч с Англией (в скобках указаны игроки, котоыре начнут матч с Бельгией): Куртуа, Алдервейрелд (Вермален), Вертонген (Дендонкер), Менье (Дембеле), Боята, Витсель (Феллайни), Де Брюйне (Торган Азар), Феррейра-Карраско (Янузай), Лукаку (Батчуайи), Азар (Шадли), Мертенс (Тилеманс).

Матч Англия – Бельгия начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Англия Бельгия
Комментарии (5)
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acer2003
1530208287
Бельгия выглядит по солиднее
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shinnik
1530208607
Всем спать.
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nefar1on
1530210453
смотреть противно на такой футбол.
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Marley Bob
1530212985
разродились все же..
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