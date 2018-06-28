У Англии восемь изменений в составе по сравнению с последним матчем, у Бельгии – девять

Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа ЧМ между сборными Англии и Бельгии. По сравнению с предыдущим матчем против Панамы (6:1) у англичан восемь изменений.

Место в старте не потеряли голкипер Джордан Пикфорд, защитник Джон Стоунс и форвард Рубен Лофтус-Чик.

Состав на матч с Панамой (в скобках указаны игроки, которые начнут матч с Бельгией): Пикфорд, Уокер (Роуз), Стоунс, Магуайр (Кэхилл), Трипье (Джонс), Хендерсон (Дайер), Лингард (Делф), Лофтус-Чик, Янг (Александр-Арнольд), Стерлинг (Варди), Кейн (Рэшфорд).

У Бельгии девять изменений по сравнению с игрой против Туниса (5:2). Место в старте не потеряли голкипер Тибо Куртуа и защитник Дедрик Боята.

Состав на матч с Англией (в скобках указаны игроки, котоыре начнут матч с Бельгией): Куртуа, Алдервейрелд (Вермален), Вертонген (Дендонкер), Менье (Дембеле), Боята, Витсель (Феллайни), Де Брюйне (Торган Азар), Феррейра-Карраско (Янузай), Лукаку (Батчуайи), Азар (Шадли), Мертенс (Тилеманс).

Матч Англия – Бельгия начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.