«Ювентус» составит конкуренцию «Реалу» и «Барселоне» в борьбе за Алькантару

Поняли таки, что у Реала не победить, выставляя Бентанкура, Стураро и Асамоа. Надо возраждать трио а-ля Погба-Видаль-Пирло. Условный Пирло есть - Миралем. За Погба сошел бы хороший полузащитник третьей четверти - Головин, Алькантара, Серёжа) И нужен бокс-ту-бокс, чтобы рвал как Артуро - Джан (если поднатареет), Хедира и Блез не тянут такой объем, да и по 31-му году уже. Жаль Наинголлан упертый пес. ОН бы идеально влился.
Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара может начать следующий сезон в новом клубе, сообщает Calciomercato.
Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересованы испанские команды – «Реал» и «Барселона». Конкуренцию им может составить «Ювентус».
В Турине рассматривают 27-летнего футболиста в качестве замены Миралему Пьяничу, которым интересуются «Барселона», «Реал» и «Манчестер Сити».
«Бавария» готова продать своего футболиста за 70 миллионов евро.