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    «Ювентус» составит конкуренцию «Реалу» и «Барселоне» в борьбе за Алькантару

    Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара может начать следующий сезон в новом клубе, сообщает Calciomercato.

    Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересованы испанские команды – «Реал» и «Барселона». Конкуренцию им может составить «Ювентус».

    В Турине рассматривают 27-летнего футболиста в качестве замены Миралему Пьяничу, которым интересуются «Барселона», «Реал» и «Манчестер Сити».

    «Бавария» готова продать своего футболиста за 70 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2018 11:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 27 июня 2018, 10:14

      Поняли таки, что у Реала не победить, выставляя Бентанкура, Стураро и Асамоа. Надо возраждать трио а-ля Погба-Видаль-Пирло. Условный Пирло есть - Миралем. За Погба сошел бы хороший полузащитник третьей четверти - Головин, Алькантара, Серёжа) И нужен бокс-ту-бокс, чтобы рвал как Артуро - Джан (если поднатареет), Хедира и Блез не тянут такой объем, да и по 31-му году уже. Жаль Наинголлан упертый пес. ОН бы идеально влился.

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 16:36

      Все хотят чего то большего за небольшие деньги.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 июня 2018, 12:39

      Лучше Тьяго в Барсе, а Пьянич пусть остаётся у туринцев.

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