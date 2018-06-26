«Ювентус» составит конкуренцию «Реалу» и «Барселоне» в борьбе за Алькантару

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара может начать следующий сезон в новом клубе, сообщает Calciomercato.

Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересованы испанские команды – «Реал» и «Барселона». Конкуренцию им может составить «Ювентус».

В Турине рассматривают 27-летнего футболиста в качестве замены Миралему Пьяничу, которым интересуются «Барселона», «Реал» и «Манчестер Сити».

«Бавария» готова продать своего футболиста за 70 миллионов евро.