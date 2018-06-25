Михаил Кержаков: «Картина будет вырисовываться, когда вернутся игроки сборных»

Картина будет вырисовываться, когда гонять вас будут до 7-го пота и из миллионеров сделают стотысяниками.
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков сравнил работу под управлением нового главного тренера команды Сергея Семака с другими специалистами.
«Хорошо работается на сборе при новом главном тренере. Что нового? Вы знаете, сейчас вратари тренируются отдельно от полевых игроков, поэтому трудно сказать. Но я подметил, что сейчас мы больше работаем над тактикой и выносливостью.
Я думаю, что картина будет вырисовываться, когда вернутся игроки сборных. Тогда уже можно будет говорить о том, чем отличается работа Сергея Богдановича от других тренеров», – считает Кержаков.
«Зенит» проводит сборы в австрийском Миттерзилле.