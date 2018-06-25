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    Михаил Кержаков: «Картина будет вырисовываться, когда вернутся игроки сборных»

    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков сравнил работу под управлением нового главного тренера команды Сергея Семака с другими специалистами.

    «Хорошо работается на сборе при новом главном тренере. Что нового? Вы знаете, сейчас вратари тренируются отдельно от полевых игроков, поэтому трудно сказать. Но я подметил, что сейчас мы больше работаем над тактикой и выносливостью.

    Я думаю, что картина будет вырисовываться, когда вернутся игроки сборных. Тогда уже можно будет говорить о том, чем отличается работа Сергея Богдановича от других тренеров», – считает Кержаков.

    «Зенит» проводит сборы в австрийском Миттерзилле.

    Источник: ФК «Зенит»

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    25.06.2018 09:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 июня 2018, 23:55

      Картина будет вырисовываться, когда гонять вас будут до 7-го пота и из миллионеров сделают стотысяниками.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июня 2018, 09:47

      Да получится у Семака все,человек патриот и не только за бабло работает...

      0
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > KOLBIS 25 июня 2018, 10:04

      Он прежде всего профи, и я за него ещё в ноябре 2017г. ратовал в споре с местечковыми патриотами на одном из сайтов. Они были и остались апологетами менеджера Манчини.

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > KOLBIS 25 июня 2018, 10:46

      Патриот не профессия ..скорее религия ..которая обычно не доводит до добра ..особенно если это фанатик ..

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Путник 13 25 июня 2018, 11:13

      Патриот своего дела,имеется ввиду,сайт футбольный,а не политический...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 июня 2018, 09:27

      Сейчас пока картины нет, они мазки маслом...

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