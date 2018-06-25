Сантон прибыл в Рим для подписания контракта с «Ромой»

Защитник «Интера» Давид Сантон следующий сезон начнет в составе римского клуба.

Накануне футболист прибыл в столицу. В ближайшее время он подпишет контракт с «Ромой».

27-летний защитник стал частью сделки по трансферу Наингголана в «Интер». Сумма трансфера составляет 24 миллиона евро. В сделку включен еще и 18-летний полузащитник нерадзурри Николо Дзаньоло. Официально трансфер будет оформлен к 1 июля.