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    Сантон прибыл в Рим для подписания контракта с «Ромой»

    Защитник «Интера» Давид Сантон следующий сезон начнет в составе римского клуба.

    Накануне футболист прибыл в столицу. В ближайшее время он подпишет контракт с «Ромой».

    27-летний защитник стал частью сделки по трансферу Наингголана в «Интер». Сумма трансфера составляет 24 миллиона евро. В сделку включен еще и 18-летний полузащитник нерадзурри Николо Дзаньоло. Официально трансфер будет оформлен к 1 июля.

    Источник: ФК «Рома»

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    25.06.2018 06:55
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