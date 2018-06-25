Сантон прибыл в Рим для подписания контракта с «Ромой»

Защитник «Интера» Давид Сантон следующий сезон начнет в составе римского клуба.
Накануне футболист прибыл в столицу. В ближайшее время он подпишет контракт с «Ромой».
27-летний защитник стал частью сделки по трансферу Наингголана в «Интер». Сумма трансфера составляет 24 миллиона евро. В сделку включен еще и 18-летний полузащитник нерадзурри Николо Дзаньоло. Официально трансфер будет оформлен к 1 июля.
L'arrivo di Davide Santon all'aeroporto di Fiumicino pic.twitter.com/gyjrlUXFEq— AS Roma (@OfficialASRoma) 24 июня 2018 г.