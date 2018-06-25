Защитник Ирана: «Коста оскорблял всю мою семью во время матча. Он говорил отвратительные вещи»

Защитник сборной Ирана Мортез Пуралиганджи рассказал о поведении нападающего Испании Диего Косты во время матча 2-го тура группового этапа ЧМ между этими командами.

«Коста всю игру оскорблял моих близких. Он говорил отвратительные вещи с начала матча и до тех пор, пока его не заменили. Он оскорблял всю мою семью.

Он просто оборачивался, смотрел мне в глаза и оскорблял мою сестру и мать», – цитирует Пуралиганджи журналист Сина Саеман.