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    Защитник Ирана: «Коста оскорблял всю мою семью во время матча. Он говорил отвратительные вещи»

    Защитник сборной Ирана Мортез Пуралиганджи рассказал о поведении нападающего Испании Диего Косты во время матча 2-го тура группового этапа ЧМ между этими командами.

    «Коста всю игру оскорблял моих близких. Он говорил отвратительные вещи с начала матча и до тех пор, пока его не заменили. Он оскорблял всю мою семью.

    Он просто оборачивался, смотрел мне в глаза и оскорблял мою сестру и мать», – цитирует Пуралиганджи журналист Сина Саеман.

    Источник: Twitter

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    25.06.2018 01:56
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    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июня 2018, 12:39

      на Косту вполне похоже, хотя некоторые зная его репутацию вполне могут просто наговаривать на него и думают что все им поверят.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 11:54

      А где удар а ля Зидан?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 25 июня 2018, 08:44

      Это омерзительно !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 25 июня 2018, 04:57

      Явно не Зидан

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > directorpg 25 июня 2018, 06:17

      в тот день франция проиграла кажется, так что правильно что не зидан

      0
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      ...
      Рейтинг: +979

      directorpg > спанчес 25 июня 2018, 08:04

      При этом, Иран тоже проиграл

      0
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      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > directorpg 25 июня 2018, 11:10

      ниче может против испании забьет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +143

      kepим 25 июня 2018, 04:57

      ******* надо было

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > kepим 25 июня 2018, 05:31

      И высушить.)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 25 июня 2018, 04:49

      отвечать надо

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит > sprint5 25 июня 2018, 08:06

      Как отвечать? Дать в зубы - так это чмо этого и добивалось. А оскорблять в ответ её мать не по мужски...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 25 июня 2018, 04:26

      Надо было по ногам, по ногам....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 25 июня 2018, 04:12

      Смотрите финал ЧМ 2006 года Италия Франция. )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 25 июня 2018, 03:40

      на каком это языке ? Португальский , Испанский или Английский ? Уверен что защитник ни говорит ни на одном из них, а чисто хочет пропиарится на этом...стыд и позор

      -3
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > InterMilLano1908 25 июня 2018, 04:14

      Что за бред? Какой пиар? Что его мать и сестру унижали? Коста известная гнида, и не один футболист уже говорил, как он ведёт себя на поле. Так что ты либо ярый болельщик испанцев, либо просто нихрена не знаешь, но пишешь. И откуда такая уверенность, что защитник не знает, например, английский язык? Так что стыд и позор, скорее тебе и подлому Косте.

      8
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Валерий2705 25 июня 2018, 04:34

      а то что он не играет в европе и английский я уверен на 99% что не знает, а все иранцы те еще подлецы так что я не удивлен такому высказыванию...Поэтому и ввыюрал Косту т.к это скандальный футболист. И да за Испанцев даже в страшном сне болеть не стану, но тут чистый пиар(черный)

      2
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      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Валерий2705 25 июня 2018, 06:18

      коста мог и по ирански выучить пару фраз с него станется

      1
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      ...
      Рейтинг: +447

      Rainmaker > спанчес 25 июня 2018, 08:02

      Тот ещё черт :)

      1
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      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > InterMilLano1908 25 июня 2018, 08:59

      Любой футболист, играющий на международном уровне, знает английский. Не в совершенстве, но для понимания всяких f**k-ов хватит.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > InterMilLano1908 25 июня 2018, 09:01

      Как много ты иранцев знаешь, эксперт?
      У них другой менталитет, они не небритая актрисулька, ради сомнительного успеха готовая топтаться по ногам и грязно оскорблять твоих близких, а потом
      подло возмущаться реакцией.

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > general.lizyukov 25 июня 2018, 10:41

      лооол я живу в Китае, тут Пакистанцев с Иранцами хавтает...Подлые люди тебе любой настоящий араб расскажет...

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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > InterMilLano1908 25 июня 2018, 15:41

      Я вот тоже живу в России, и в Европу выезжал всего пару раз. При этом на английском, худо бедно изъясниться смогу, и уж тем более понять оскорбления про маму и сестру. А зная Косту, может и правда, как отписались выше, этот придурок и на иранском пару фраз заучил. А у вас товарищ, похоже просто личная неприязнь к иранцам, может они вас в Китае обижали))

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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > InterMilLano1908 25 июня 2018, 15:46

      И про иранца Азмуна, я например не слышал, что бы он ходил по полю и оскорблял кого то, или бил из под тяжка, хотя он в РФПЛ играет, а вот про Косту хватает таких историй.

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > InterMilLano1908 26 июня 2018, 23:55

      Ну если любой араб - базару нет! Это ж Истина, осиянная Великим.
      Идиот, прости господи.

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      Рейтинг: +742

      Makaweli 25 июня 2018, 02:31

      Выцепи его после ЧМ и дай по ****. Че на СМИ позориться!

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