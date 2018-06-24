Хамес – лучший игрок матча Польши и Колумбии. Он отдал две голевые передачи

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес признан лучшим игроком матче 2-го тура группового этапа ЧМ против Польши (3:0).

Хавбек провел на поле весь матч и отдал две голевые передачи.

Почему вылет Польши – это сенсация