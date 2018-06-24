Хамес – лучший игрок матча Польши и Колумбии. Он отдал две голевые передачи

один из моих любимых игроков после чм 2014.. жаль что в реале места ему нет, может быть сейчас вернется? а вообще, хамес не впечатлял в этом матче. Я так старался за ним следить, и все время замечал, блин, пешком что-то ходит, в атаку не лезет особо, пресинговал периодами.. другими словами играл не очень хорошо, а потом вырезал отличную передачу и первый гол залетел.. мастер. что уж взять.
Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес признан лучшим игроком матче 2-го тура группового этапа ЧМ против Польши (3:0).
Хавбек провел на поле весь матч и отдал две голевые передачи.
Почему вылет Польши – это сенсация