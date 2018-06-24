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  • Черчесов: «Почему не играют Миранчуки? Потому что тренер так решил»

Черчесов: «Почему не играют Миранчуки? Потому что тренер так решил»

24 июня 2018, 22:09
39

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, почему в составе команды на поле не выходят Алексей и Антон Миранчуки.

Повлияет ли на ваше решение по стартовому составу наличие желтых карточек у некоторых футболистов?

– Если и повлияет, то не больше, чем на один процент. Мы боремся за первое место и не можем выбрать соперника по плей-офф, ведь они играют после нас. Только им будут доступны все расклады. Мы не ведем и никогда не вели никаких подсчетов. Состав завтра будет оптимальным.

Почему не играют братья Миранчуки?

– Потому, что тренер так решил. Но они должны быть готовы выйти на поле в любую секунду и сделать свое дело.

В понедельник, 25 июня, россияне сыграют в мате 3-го тура группового тура ЧМ против Уругвая.

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия Миранчук Алексей Миранчук Антон Черчесов Станислав
Комментарии (39)
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acer2003
1529867569
Пастух Стас сейчас в фаворе,завтра посмотрим....
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oleg32ru
1529868186
Стасик почувствовал себя богом
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bset
1529868338
Купается в лучах славы) Имеет право) Тренер так себе, а результат есть. Сравниваем с топ-тренером, который за огромные деньги ничего не показал.
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Гуус
1529869149
потому что тренер *удак, был бы нормальный тренер у него бы в составе вместо самедова как раз Леха Миранчук играл бы!! ну и Кузяеву место бы нашел, а у нас Га**** в там сидит!
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1529869561
Тренер не шлюха всем угождать. Не нравится....но именно при нём звёзды сошлись
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Рубик Докоян
1529871690
Безусловно состав на игру, схему и тактику выбирает тренер. Но и мы не с гор за солью спустились... И видим кто в основе пассажир, а кого не хватает для креатива под нападающим или на правом фланге.
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САДЫЧОК
1529873827
потому что тренер у нас -НИКАКОЙ ! Уверен теперь его никакими палками не выгнать из сборной !
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XaXatyn
1529874850
После двух побед разум напрочь ушел , есть позиции по которым можно сделать изменения и думаю хуже точно не будет !
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cska-62
1529877251
Молодец, Саламович! Здоровое ещё поколение! Помнит, что такое в советское время означало «колоть тумбочку»: Допрос в ЧК - Рабинович, откуда у вас деньги? - Сара даёт. - А где она их берёт? - Из тумбочки. - А откуда они там появляются? - Так это я их туда кладу… - И где же вы их берёте? - Я же уже сказал, гражданин начальник, Сара даёт!
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OfaZavr
1529918106
а если они недовольны что не играют или у них есть неуместные вопросы тогда добро пожаловать в душевую)
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