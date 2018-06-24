Черчесов: «Почему не играют Миранчуки? Потому что тренер так решил»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, почему в составе команды на поле не выходят Алексей и Антон Миранчуки.

– Повлияет ли на ваше решение по стартовому составу наличие желтых карточек у некоторых футболистов?

– Если и повлияет, то не больше, чем на один процент. Мы боремся за первое место и не можем выбрать соперника по плей-офф, ведь они играют после нас. Только им будут доступны все расклады. Мы не ведем и никогда не вели никаких подсчетов. Состав завтра будет оптимальным.

– Почему не играют братья Миранчуки?

– Потому, что тренер так решил. Но они должны быть готовы выйти на поле в любую секунду и сделать свое дело.

В понедельник, 25 июня, россияне сыграют в мате 3-го тура группового тура ЧМ против Уругвая.