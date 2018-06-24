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    Черчесов: «Почему не играют Миранчуки? Потому что тренер так решил»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, почему в составе команды на поле не выходят Алексей и Антон Миранчуки.

    Повлияет ли на ваше решение по стартовому составу наличие желтых карточек у некоторых футболистов?

    – Если и повлияет, то не больше, чем на один процент. Мы боремся за первое место и не можем выбрать соперника по плей-офф, ведь они играют после нас. Только им будут доступны все расклады. Мы не ведем и никогда не вели никаких подсчетов. Состав завтра будет оптимальным.

    Почему не играют братья Миранчуки?

    – Потому, что тренер так решил. Но они должны быть готовы выйти на поле в любую секунду и сделать свое дело.

    В понедельник, 25 июня, россияне сыграют в мате 3-го тура группового тура ЧМ против Уругвая.

    Источник: РФС

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    24.06.2018 22:09
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июня 2018, 12:15

      а если они недовольны что не играют или у них есть неуместные вопросы тогда добро пожаловать в душевую)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 11:08

      С ним можно согласиться.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 25 июня 2018, 07:06

      Правильный ответ. Тренер за всё и в ответе. Удачи России!!!

      0
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 25 июня 2018, 06:57

      Отвалите от меня,я так решил! Я стас-космос! Про меня песни поют!

      1
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 > АЛЕКС 58 25 июня 2018, 06:59

      Команде космического везения!!!

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 25 июня 2018, 05:23

      Опять начались вопросы да пересуды по тактике и составу..Блин!Сколько можно?!?!Оставьте в покое тренера и сборную!Тренер сам решает кого и когда ставить на игру!Не нравятся вам они,закончите высшую школу тренеров,получите лицензию "профи" и назначьтесь главным в сборную.Тогда ставьте кого захотите.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 июня 2018, 00:54

      Молодец, Саламович! Здоровое ещё поколение! Помнит, что такое в советское время означало «колоть тумбочку»:
      Допрос в ЧК
      - Рабинович, откуда у вас деньги?
      - Сара даёт.
      - А где она их берёт?
      - Из тумбочки.
      - А откуда они там появляются?
      - Так это я их туда кладу…
      - И где же вы их берёте?
      - Я же уже сказал, гражданин начальник, Сара даёт!

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 июня 2018, 00:14

      После двух побед разум напрочь ушел , есть позиции по которым можно сделать изменения и думаю хуже точно не будет !

      3
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 24 июня 2018, 23:59

      Не надо чинить то, что пока работает.

      2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 24 июня 2018, 23:57

      потому что тренер у нас -НИКАКОЙ ! Уверен теперь его никакими палками не выгнать из сборной !

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 июня 2018, 23:21

      Безусловно состав на игру, схему и тактику выбирает тренер. Но и мы не с гор за солью спустились... И видим кто в основе пассажир, а кого не хватает для креатива под нападающим или на правом фланге.

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