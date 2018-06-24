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    Левандовски сыграет у Польши с первых минут. Хамес, Куадрадо и Фалькао – у Колумбии 

    Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа ЧМ между сборными Польши и Колумбии.

    Польша: Щенсны, Паздан, Беднарек, Берешински, Пищек, Гуральски, Крыховьяк, Рыбус, Зелиньски, Левандовски, Ковнацки.

    Колумбия: Оспина, Ариас, Мина, Мохика, Д. Санчес, Барриос, Агилар, Хамес, Куадрадо, Кинтеро, Фалькао.

    Матч начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: ФИФА

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    24.06.2018 20:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -98

      Army_Fan 24 июня 2018, 21:45

      Польша мертвечина

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 24 июня 2018, 21:40

      Шикарно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 24 июня 2018, 21:35

      Колумбия смотрится намного интереснее.Польше вряд ли что светит с такою игрой.

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 24 июня 2018, 20:55

      Давай, Польша, докажи, что ты не моська срааная, а великий футбольный хутор!

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