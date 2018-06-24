Левандовски сыграет у Польши с первых минут. Хамес, Куадрадо и Фалькао – у Колумбии 

Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа ЧМ между сборными Польши и Колумбии.

Польша: Щенсны, Паздан, Беднарек, Берешински, Пищек, Гуральски, Крыховьяк, Рыбус, Зелиньски, Левандовски, Ковнацки.

Колумбия: Оспина, Ариас, Мина, Мохика, Д. Санчес, Барриос, Агилар, Хамес, Куадрадо, Кинтеро, Фалькао.

Матч начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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