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    Черчесов: «Статьи о сборной не читаю. У нас игроки так разрисованы, что газеты можно не читать»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, следит ли он за обсуждениями команды в СМИ.

    «После того как поехали на сбор, не читал ни одной статьи. Я даже близким пишу сообщения: «Как там на свободе?» Отвечают: «Пока все довольны».

    Ну ничего, у нас футболисты так разрисованы, что газеты можно не читать», – сказал Черчесов.

    В понедельник, 25 июня, сборная России сыграет матч 3-го тура группового этапа ЧМ против Уругвая.

    Источник: RT

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    24.06.2018 19:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1307

      21082014 24 июня 2018, 21:23

      хорошее настроение у главного тренера.шутить изволит.посмотрим,чем это все закончится..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 24 июня 2018, 20:39

      только за татуаж я бы его не взял в сборную, а ещё и хамло редкостное, поощряемое государством, ну и где не прав некий серебренников

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 24 июня 2018, 19:33

      Намёк на Федю.

      3
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