Черчесов: «Статьи о сборной не читаю. У нас игроки так разрисованы, что газеты можно не читать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, следит ли он за обсуждениями команды в СМИ.

«После того как поехали на сбор, не читал ни одной статьи. Я даже близким пишу сообщения: «Как там на свободе?» Отвечают: «Пока все довольны».

Ну ничего, у нас футболисты так разрисованы, что газеты можно не читать», – сказал Черчесов.

В понедельник, 25 июня, сборная России сыграет матч 3-го тура группового этапа ЧМ против Уругвая.