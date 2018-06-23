Болельщик спрогнозировал точный счет двух первых матчей сборной России на ЧМ-2018 за день до старта турнира

Один из болельщиков сборной России Игорь Данилов правильно предсказал счет первых двух матчей национальной команды на чемпионате мира-2018 за день до начала турнира.

В первом туре россияне разгромили Садовскую Аравию со счетом 5:0, а во втором обыграли Египет – 3:1.

Заключительный поединок российская сборная проведет в понедельник, 25 июня, в Самаре против Уругвая.