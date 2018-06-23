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    Болельщик спрогнозировал точный счет двух первых матчей сборной России на ЧМ-2018 за день до старта турнира

    Один из болельщиков сборной России Игорь Данилов правильно предсказал счет первых двух матчей национальной команды на чемпионате мира-2018 за день до начала турнира.

    В первом туре россияне разгромили Садовскую Аравию со счетом 5:0, а во втором обыграли Египет – 3:1.

    Заключительный поединок российская сборная проведет в понедельник, 25 июня, в Самаре против Уругвая.

    Источник: Twitter

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    23.06.2018 18:19
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 23 июня 2018, 23:57

      Та-ак, а это что - "Заключительный поединок российская сборная проведет в понедельник, 25 июня, в Самаре против Уругвая."
      Что, уже и чемпионат весь расписан ? А почему тогда Президент народу ничего не сообщил?
      АГА! - Или это "Заключительный поединок" для Игорька Данилова, который капризничал , мечтал, а потом упинькался и заснул?
      Бомбардье, фигню публикуешь.
      Матчи давай.

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 23 июня 2018, 20:06

      реинкарнация Пауля произошла в России

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Тибер 23 июня 2018, 19:56

      Болеть надо а не представлять! ))) Матч с Уругваем ничего не решает! Все решат в своих матчах Испания и Португалия )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 23 июня 2018, 19:43

      Матч с Уругваем даст ответ о правдивости сообщения этой яркой и неординарной личности.

      3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 июня 2018, 19:32

      С добрым утром, бомбардир!
      Эта новость появилась в инете сразу после матча с Египтом.
      До вас она дошла только сегодня)

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 23 июня 2018, 18:50

      И всегда такие предсказатели вылезиют после того как произошло событие

      4
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > slavutiq70 23 июня 2018, 19:07

      Всегда такие "комментаторы" вылезают- вместо того, чтобы проверить информацию, им надо быстрее настрочить коммент

      2
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      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll 23 июня 2018, 18:49

      Путин спалил аккаунт в твиттере.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 23 июня 2018, 18:33

      бл...я, а сванговал тольео результат с *******.... с Уругваем, к сожалению, 0:2.....

      0
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      Рейтинг: -98

      Army_Fan 23 июня 2018, 18:25

      Через фотошоп я вам богу любую новость сбацать, а так же нарисовать лайки и прочую ерунду

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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Army_Fan 23 июня 2018, 18:40

      Зависть - плохое чувство.

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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Army_Fan 23 июня 2018, 18:42

      Молодец, возьми с полки пряник.

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