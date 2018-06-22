Муса – первый футболист РФПЛ, сделавший дубль в одном матче ЧМ

Завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Нигерии и Исландии. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Оба гола на свой счет записал нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса. Благодаря этому результату он стал первым игроком из российской Премьер-лиги, забившим два гола в одном матче ЧМ-2018.

25-летний футболист выступал в предыдущем сезоне в составе ЦСКА, права на него принадлежат «Лестер Сити».