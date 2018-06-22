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    Муса – первый футболист РФПЛ, сделавший дубль в одном матче ЧМ

    Завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Нигерии и Исландии. Встреча завершилась со счетом 2:0.

    Оба гола на свой счет записал нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса. Благодаря этому результату он стал первым игроком из российской Премьер-лиги, забившим два гола в одном матче ЧМ-2018.

    25-летний футболист выступал в предыдущем сезоне в составе ЦСКА, права на него принадлежат «Лестер Сити».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2018 20:06
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 22 июня 2018, 23:02

      Я сегодня в живую наблюдал как Муса испортил настроение примерно 30 тысячам исландцев, которые перед матчем веселились а итог ушли со стадиона с опущенными головами

      0
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      Рейтинг: +213

      nik_59 22 июня 2018, 22:17

      Да, мелочь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 22 июня 2018, 22:03

      Дубль всегда в одном матче делают, он поэтому и называется дублем,
      и РФПЛ не причем - заголовок инвалиД.)))

      2
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      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 22 июня 2018, 21:56

      Конечно заголовок неверный, но Муса красавец, 2 хороших гола положил, мог и третий забить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1481

      GM 22 июня 2018, 21:20

      Мусёныш молодец!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10442

      ivany4 22 июня 2018, 21:18

      Неужели Лестер Сити играет в РФПЛ?!?!)))
      В прошедшем сезоне он играл в аренде в цска.

      4
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 22 июня 2018, 20:58

      Да ладно с формулировкой... Чертовски рад за нашего Мусу!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 22 июня 2018, 20:39

      Чисто теоретически и логически на момент дубля Муса был игроком Лестера, так что эта новость не соответствует действительности. Бомбардир, поменяйте информацию на сайте, Муса уже как неделю вернулся в Лестер. Сами же об этом писали: https://bombardir.ru/news/547763

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 22 июня 2018, 20:17

      Второй гол, прям огонь!

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Аид666 22 июня 2018, 20:26

      Первый гол, тоже хорош.

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 22 июня 2018, 20:10

      На данный момент он не является игроком РФПЛ, так что не актуально

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Vickont 22 июня 2018, 20:32

      А.Муса вырос в игрока экстра класса в команде, играя в РФПЛ

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      Рейтинг: +2287

      Vickont > vladimir-7 22 июня 2018, 20:36

      Сама формулировка заголовка не верная. Муса – первый из футболистов, когда-либо игравших в РФПЛ, сделал дубль в одном матче ЧМ. Так было бы правильней

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Vickont 22 июня 2018, 20:43

      Согласен.

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