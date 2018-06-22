Тите – о падении на газон: «Возможно, я порвал связку»

Главный тренер сборной Бразилии Тите дал комментарий о своем падении в матче чемпионата мира против Коста-Рики (2:0).

Специалист потерял равновесие во время празднования первого гола после толчка вратаря Эдерсона.

«Я там ногу потянул, что-то схватило в ноге. Возможно, порвал связку, потому что хромал первые минуты», – цитирует специалиста корреспондент «Бомбардира» Николай Живоглядов.