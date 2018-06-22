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    Тите – о падении на газон: «Возможно, я порвал связку»

    Главный тренер сборной Бразилии Тите дал комментарий о своем падении в матче чемпионата мира против Коста-Рики (2:0).

    Специалист потерял равновесие во время празднования первого гола после толчка вратаря Эдерсона.

    «Я там ногу потянул, что-то схватило в ноге. Возможно, порвал связку, потому что хромал первые минуты», – цитирует специалиста корреспондент «Бомбардира» Николай Живоглядов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2018 18:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 23 июня 2018, 05:11

      Старый симулянт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 22 июня 2018, 23:50

      Когда Дзагоев тренером станет, тоже самое будет..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 22 июня 2018, 23:08

      Блеать,пепе отдыхает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 22 июня 2018, 18:27

      Решил как лапшеобразный симулировать,а вдруг еще и пендаль бы дали...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 22 июня 2018, 18:23

      Весело)

      0
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