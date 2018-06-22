Тите – о падении на газон: «Возможно, я порвал связку»

Старый симулянт.
Главный тренер сборной Бразилии Тите дал комментарий о своем падении в матче чемпионата мира против Коста-Рики (2:0).
Специалист потерял равновесие во время празднования первого гола после толчка вратаря Эдерсона.
«Я там ногу потянул, что-то схватило в ноге. Возможно, порвал связку, потому что хромал первые минуты», – цитирует специалиста корреспондент «Бомбардира» Николай Живоглядов.
No final do jogo neymar resolve fazer alguma coisa zzz pic.twitter.com/zvr5rKxEkv— Rodrigo Seara (@RodrigoSeara1) 22 июня 2018 г.