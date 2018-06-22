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    Врач сборной России: «Наши игроки сдали более 300 допинг-проб. Все чистые»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о проверке футболистов команды на допинг.

    «Мы можем упростить жизнь английским журналистам. За два сбора национальной команды в этом году футболисты сдали более 120 проб по линии ФИФА. По линии УЕФА и РУСАДА количество проб было более 200.

    Таким образом, все футболисты сборной России, входящие в расширенный список, сдали более 300 допинг-проб. Все пробы чистые, английским коллегам переживать не о чем.

    Мы хотели бы знать, сколько сдавали допинг англичане, но мы об этом ФИФА не спрашивали, потому что они никогда ответы на подобные запросы не дают.

    Готов поспорить на бутылку молока маложирного, что это минимум в два раза больше, чем сдавали футболисты сборной Англии. Им надо на себя смотреть и не бояться ничего.

    Залогом хорошей физической формы является мастерство тренерского штаба, хорошая подготовка спортсменов и огромная поддержка всей страны. Ребята это чувствуют, и это помогает.

    ем, кто пишет запросы, хочется посоветовать, чтобы болельщики их страны были менее пугливыми, больше приезжали в Россию и поддерживали сборную. Тогда и мошка мешать не будет, и пробег собственной сборной», – сказал Безуглов.

    Сегодня глава USADA Трэвис Тайгерт призвал ФИФА проверить игроков российской сборной на допинг после ЧМ-2018.

    Американец также раскритиковал ФИФА за то, что организация не предоставила результатов допинг-проб россиян после матчей против Саудовской Аравии и Египта. В стартовых играх турнира хозяева установили рекорд по километражу.

    Источник: Р-Спорт

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    22.06.2018 15:41
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 21:41

      Ну если все чисто, зачем поднимать эту давно избитую тему.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 июня 2018, 17:53

      наши 300 а они 3 вот и вся пиндосовская арифметика

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 22 июня 2018, 17:10

      может это просто показушные текты...без концентрированного мельдонния. а а а???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 июня 2018, 16:18

      Рекомендую тренерскому штабу и всем игрокам сборной России
      собрать всю мочу за период проведения ЧМ и отправить эту
      цистерну главе USADA Трэвису Тайгерту для похмелья.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > vladimir-7 22 июня 2018, 17:08

      пускай у каждого за пыську держится при сдачи пробы чтобы потом не орали про подмену

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8757

      tesch 22 июня 2018, 16:09

      ну и славно коль так.

      2
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 22 июня 2018, 16:04

      И в каких только терминалах разместили такое огромное количество материала.

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      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > DOCTOR PENALTY 22 июня 2018, 17:54

      много много канистр

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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY > Полная Канистра 22 июня 2018, 21:04

      )))

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