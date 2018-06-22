Врач сборной России: «Наши игроки сдали более 300 допинг-проб. Все чистые»

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о проверке футболистов команды на допинг.

«Мы можем упростить жизнь английским журналистам. За два сбора национальной команды в этом году футболисты сдали более 120 проб по линии ФИФА. По линии УЕФА и РУСАДА количество проб было более 200.

Таким образом, все футболисты сборной России, входящие в расширенный список, сдали более 300 допинг-проб. Все пробы чистые, английским коллегам переживать не о чем.

Мы хотели бы знать, сколько сдавали допинг англичане, но мы об этом ФИФА не спрашивали, потому что они никогда ответы на подобные запросы не дают.

Готов поспорить на бутылку молока маложирного, что это минимум в два раза больше, чем сдавали футболисты сборной Англии. Им надо на себя смотреть и не бояться ничего.

Залогом хорошей физической формы является мастерство тренерского штаба, хорошая подготовка спортсменов и огромная поддержка всей страны. Ребята это чувствуют, и это помогает.

ем, кто пишет запросы, хочется посоветовать, чтобы болельщики их страны были менее пугливыми, больше приезжали в Россию и поддерживали сборную. Тогда и мошка мешать не будет, и пробег собственной сборной», – сказал Безуглов.

Сегодня глава USADA Трэвис Тайгерт призвал ФИФА проверить игроков российской сборной на допинг после ЧМ-2018.

Американец также раскритиковал ФИФА за то, что организация не предоставила результатов допинг-проб россиян после матчей против Саудовской Аравии и Египта. В стартовых играх турнира хозяева установили рекорд по километражу.