Судья матча Португалия – Марокко: «Я не просил футболку у Роналду»

Главный арбитр встречи второго тура группы В чемпионата мира-2018 между сборными Португалии и Марокко (1:1) Марк Гейгер прокомментировал информацию, что он якобы просил футболку у игрока португальцев Криштиану Роналду.

Американец полностью отрицает этот факт, считая его клеветой. ФИФА также полагает, что Гейгер не мог просить майку у кого бы то ни было из футболистов.

Человеком, сообщившим о просьбе Гейгера, стал игрок марокканской команды Нордин Амрабат.