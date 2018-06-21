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    Судья матча Португалия – Марокко: «Я не просил футболку у Роналду»

    Главный арбитр встречи второго тура группы В чемпионата мира-2018 между сборными Португалии и Марокко (1:1) Марк Гейгер прокомментировал информацию, что он якобы просил футболку у игрока португальцев Криштиану Роналду.

    Американец полностью отрицает этот факт, считая его клеветой. ФИФА также полагает, что Гейгер не мог просить майку у кого бы то ни было из футболистов.

    Человеком, сообщившим о просьбе Гейгера, стал игрок марокканской команды Нордин Амрабат.

    Источник: BBC

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    21.06.2018 18:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 июня 2018, 20:47

      Правильно, отрицай всё. Иначе инкриминируют сексуальное домогательство...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Вот оно чё Михалыч 21 июня 2018, 22:19

      Не присутствовал, не могу утверждать. ))) Ты тут давно. Я смотрю, что разных @банутько здесь не банят. Некоторые не пишут комментов, а ходят жёлтым поносом меняя ники.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Вот оно чё Михалыч 21 июня 2018, 22:30

      Понятно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +258

      жеха87 21 июня 2018, 20:24

      Вообще 1-0 сыграли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 21 июня 2018, 20:05

      Футболку обмена на свистку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 21 июня 2018, 20:03

      1:1?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 21 июня 2018, 18:36

      янки-я не я и хата не моя

      0
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 21 июня 2018, 18:16

      На кол Амрабата за дешевый базар!

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