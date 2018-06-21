Рамос: «Марадона понимает, что находится по уровню в нескольких световых годах от Месси»

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос ответил на критику со стороны бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны.

«Я уважаю Марадону, он один из великих футболистов в истории. Но он сам прекрасно понимает, что находится в нескольких световых годах от лучшего аргентинского игрока в истории, которым я считаю Месси», – приводит слова Рамоса A Bola.

Ранее Марадона заявил, что Рамос не способен быть лидером обороны сборной Испании