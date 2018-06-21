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    Рамос: «Марадона понимает, что находится по уровню в нескольких световых годах от Месси»

    Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос ответил на критику со стороны бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны.

    «Я уважаю Марадону, он один из великих футболистов в истории. Но он сам прекрасно понимает, что находится в нескольких световых годах от лучшего аргентинского игрока в истории, которым я считаю Месси», – приводит слова Рамоса A Bola.

    Ранее Марадона заявил, что Рамос не способен быть лидером обороны сборной Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2018 11:42
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 21 июня 2018, 18:29

      Не Марадонну все помнят и будут вспоминать, а Месси не выиграл ни одного международного трофея, + несколько зм которые Францфутбол не считает, не думаю что Месси когда то вообще станет великим

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 21 июня 2018, 13:59

      Знатно подлизал )))

      0
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 21 июня 2018, 13:40

      посмотрел бы я на Месси в Наполи, например)

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 > fabio_c 21 июня 2018, 15:51

      Посмотри лучше на себя в зеркале...

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      Рейтинг: +254

      fabio_c > Psih86 21 июня 2018, 16:16

      и как это к теме относится, умник?)

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      Рейтинг: +1154

      Стаz 21 июня 2018, 13:16

      А что, уровень футболистов измеряется световыми годами?

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 21 июня 2018, 12:55

      Месси действительно станет великим, когда выиграет ЧМ... А этот ЧМ возможно последний в его карьере. В отличии от Месси Роналду уже вписал свое имя в историю... И сейчас на этом ЧМ Роналду если и не выиграет ЧМ, то станет лучшим бомбардиром....

      3
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      ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Superviser77 21 июня 2018, 14:30

      Не все великие выигрывали ЧМ. К примеру Кройф, Яшин, Платини. И Роналдо, и Месси оба великие, и оба вписали свое имя в футбольную историю независимо выиграет кто то из них ЧМ или нет и от того , что персофаны обоих по поводу "величия" одного над другим думают.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 21 июня 2018, 12:55

      Месси хотя бы руками не забивает и наркоту не принимает...

      3
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      Рейтинг: +374

      Mazzola > KOLBIS 21 июня 2018, 13:11

      Конфетками из гетры балуется во время матча. И ничего - прокатывает.

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Mazzola 21 июня 2018, 14:35

      Где фамилия Месси зазвучит, там сразу мазолик мечет заранее слепленный котяшок.

      -1
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      Рейтинг: +374

      Mazzola > Патронташ 21 июня 2018, 15:45

      Ты не голубой часом? Липучий такой. Как гуано к подошве.

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Mazzola 21 июня 2018, 17:12

      Стрелки не переводи,специалист по калу.

      -1
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      Рейтинг: +374

      Mazzola > Патронташ 21 июня 2018, 18:34

      То-то ты, гуаномес, смотрю такой обоср....й! Обтекай, внучок...

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Mazzola 22 июня 2018, 00:28

      Мазолик,иди бзди дальше по веткам,утырок малолетний.

      -1
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 21 июня 2018, 12:40

      Скорости сейчас абсолютно другие, сейчас бы Марадона вряд ли бы был в числе лучших футболистов...

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 21 июня 2018, 12:10

      сравнивать МАРАДОННУ и Месси нереально! Марадонна номер один!..это все равно что Рамос и какой нибудь Онопко!

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      Рейтинг: +2509

      panmon 21 июня 2018, 12:05

      В случае прямого сравнения игроков - нынешние конечно наааамного круче, но тот же Марадона выделялся на фоне игроков того времени значительнее, чем Месси сейчас.
      Оба великие, просто каждому свое время.
      Что касается вопроса: лучший игрок Аргентины - Марадона, а лучший аргентинсткий игрок - Месси:)

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > panmon 21 июня 2018, 12:37

      что то ты ерунду какую то написал !!! игрок Аргентины и аргентинский игрок не одно и то же???

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      Рейтинг: +2509

      panmon > _Marqella_ 21 июня 2018, 13:11

      Игра слов конечно :). Простого пример Марио Фернандес - игрок России, но бразильский игрок.
      Тут похоже. Марадона - легенда Аргентинского футбола, а Месси легенда Барселоны и для Аргентины конкретно ничего особенного не сделал, хоть и аргентинец

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 21 июня 2018, 11:54

      Диего чемпион мира 1986 года, один из лучших футболистов 20 века! Он велик!

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