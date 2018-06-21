Ингасон – о переходе Магнуссона в ЦСКА: «Его ждет успешная карьера»

Защитник «Ростова» и сборной Исландии Сверрир Ингасон уверен, что его партнер по национальной команде Хордур Магнуссон, который перешел из «Бристоль Сити» в ЦСКА, сможет усилить оборонительные порядки столичного клуба в будущем сезоне.

— Считаю Магнуссона очень хорошим игроком, и в матче с Аргентиной он это доказал. Думаю, Хордур станет отличным усилением для ЦСКА.

— Говорят, для армейцев он может стать новым Вернблумом...

— Не могу проводить такие параллели. Все-таки они разные игроки, выступают на разных позициях. Но я надеюсь, что Магнуссона ждет такая же успешная карьера, какая была у Понтуса. В ЦСКА у Вернблума был очень хороший период.

— Что думаете о перспективах «Ростова» в следующем сезоне РФПЛ? Что известно о вашем будущем? Вы останетесь в команде?

— Конечно, я остаюсь. А относительно наших перспектив пока не могу сказать чего-то конкретного — сейчас все мы сосредоточены на чемпионате мира. Уже после него, когда вернусь в команду, будем размышлять о наших задачах в чемпионате страны.