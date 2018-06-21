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    Ингасон – о переходе Магнуссона в ЦСКА: «Его ждет успешная карьера»

    Защитник «Ростова» и сборной Исландии Сверрир Ингасон уверен, что его партнер по национальной команде Хордур Магнуссон, который перешел из «Бристоль Сити» в ЦСКА, сможет усилить оборонительные порядки столичного клуба в будущем сезоне.

    — Считаю Магнуссона очень хорошим игроком, и в матче с Аргентиной он это доказал. Думаю, Хордур станет отличным усилением для ЦСКА.

    — Говорят, для армейцев он может стать новым Вернблумом...

    — Не могу проводить такие параллели. Все-таки они разные игроки, выступают на разных позициях. Но я надеюсь, что Магнуссона ждет такая же успешная карьера, какая была у Понтуса. В ЦСКА у Вернблума был очень хороший период.

    — Что думаете о перспективах «Ростова» в следующем сезоне РФПЛ? Что известно о вашем будущем? Вы останетесь в команде?

    — Конечно, я остаюсь. А относительно наших перспектив пока не могу сказать чего-то конкретного — сейчас все мы сосредоточены на чемпионате мира. Уже после него, когда вернусь в команду, будем размышлять о наших задачах в чемпионате страны.

    Источник: Известия

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    21.06.2018 08:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +232

      hofman 22 июня 2018, 08:42

      Вот почему Ленька ошивался в английском шипе))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1746

      Alex Y 21 июня 2018, 14:53

      Хорошо)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 июня 2018, 13:08

      И мы надеемся, что у Магнуссона в ПФК ЦСКА будет успешная
      карьера. Он усилит оборону команды и принесёт ей большую
      пользу в играх чемпионата России, лигах Чемпионов и Европы.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 июня 2018, 10:23

      Игра за сборную своего рода тренировка перед чемпионатом России.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vgarakh 21 июня 2018, 12:57

      Только наоборот, игры в чемпионате России, это
      тренировки перед Чемпионатами Мира, Европы и
      Кубка Конфедераций.

      0
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