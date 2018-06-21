Защитник сборной Уругвая Диего Годин прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Саудовской Аравии (1:0).

«Все хорошо, я очень доволен. Доволен тем, что вышли в плей-офф. И теперь надо подготовиться к матчу с Россией, это тоже решающий матч. Это чемпионат мира, матч был непростой, да и на ЧМ не может быть простых матчей. Россия – непростой соперник, мы знаем, что это команда, которая отлично контролирует мяч. В сегодняшнем матче мы держали все под контролем. Главное, что мы все сделали правильно и обошлись без желтых карточек», – сказал Годин.

Матч Уругвай – Россия пройдет 25 июня в Самаре.