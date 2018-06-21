Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Годин – о сборной России: «Это непростой соперник. Они отлично контролируют мяч»

    Защитник сборной Уругвая Диего Годин прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Саудовской Аравии (1:0).

    «Все хорошо, я очень доволен. Доволен тем, что вышли в плей-офф. И теперь надо подготовиться к матчу с Россией, это тоже решающий матч. Это чемпионат мира, матч был непростой, да и на ЧМ не может быть простых матчей. Россия – непростой соперник, мы знаем, что это команда, которая отлично контролирует мяч. В сегодняшнем матче мы держали все под контролем. Главное, что мы все сделали правильно и обошлись без желтых карточек», – сказал Годин.

    Матч Уругвай – Россия пройдет 25 июня в Самаре.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2018 01:35
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +468

      Alemann 21 июня 2018, 08:35

      Это называется дань вежливости сопернику, которого еще не обыграл. В чем сборную России точно не заподозришь, так это в отличном контроле мяча. Деревянность - общая для этой команды характеристика, не считая буквально пары человек.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 21 июня 2018, 08:27

      ДА СОПЕРНИК НЕ ПРОСТОЙ И НЕ ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ!!???НО ТАК КАК ИГРАЕТ УРУГВАЙ Я НИКОМУ НЕ ЖЕЛАЮ !!!?*??ЗА ДВЕ ИГРЫ ЗАБИТЬ 2-а ГОЛА !!! ТЯНУТЬ РЕЗИНУ 90 минут не каждый сможет!!!ЭТО У НИХ ТАКАЯ ТАКТИКА УТОМИТЬ ПРОТИВНИКА А ПОТОМ ЗАГНАТЬ МЯЧЬ!!!??КАКАЯ ПОЛЬЗА ОТ КАВАНИ ДА и СУАРЕСА!!???

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11