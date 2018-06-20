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    ЧМ-2018. Уругвай победил Саудовскую Аравию и вместе с Россией вышел в 1/8 финала. Суарес провел 100-й матч

    Уругвай добыл победу над Саудовской Аравией в матче второго тура группового раунда чемпионата мира.

    Победу южноамериканцам принес точный удар нападающего Луиса Суареса на 23-й минуте. Эта игра стала для форварда сотой за национальную команду.

    Уругвай набрал шесть очков, столько же, сколько Россия. Таким образом обе сборные обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира.

    ЧМ-2018. Групповой этап. Группа А. 2-й тур

    Уругвай – Саудовская Аравия – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Суарес, 23.

    Календарь ЧМ-2018

    Турнирная таблица ЧМ-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2018 19:52
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 21:59

      Уругвай ничего не показал в матче с Саудовской Аравией.

      3
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 20 июня 2018, 20:52

      Россия Уругвай ничья

      0
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 20 июня 2018, 20:38

      Саудитами совсем другая команда была, по сравнению с матчем с Россией

      1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит > dendiesel 20 июня 2018, 21:15

      Во время первой игры они еще постились...

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 20 июня 2018, 20:34

      Саудиты сегодня приятно удивили.И мяч держался и неплохо комбинировали.Жаль не забили.А ведь могли...Уругвай пока что бледная тень того что было...Хотя плей-офф у них в кармане.Своего они добились.Матчи с пиренейцами покажут чего южноамериканцы стоят на самом деле...

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июня 2018, 20:32

      Невыразительные игры в группах не новость, а уже сложившаяся традиция для лидеров и записных фаворитов. Начиная с ЧМ 1982г. болельщики со стажем помнят как играла сборная Италии, просто отстой. Три ничьи и еле вползла в плей-офф, но потом всех просто выносила, демонстрируя бесподобную игру и выиграла чемпионат.

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      Рейтинг: +7392

      Старикан > Рубик Докоян 20 июня 2018, 20:37

      Да было дело...самая обороняемая команда фактически без нападения выиграла мундиаль!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Старикан 20 июня 2018, 20:44

      Но потом Росси в плей-офф стал забивать, став лучший бомбардиром ( 6 голов) и собрал все титулы и призы 1982г. Нам уж с тобой грех жаловаться кого мы видели и с кем можно сравнить. В отличие от пэтэушников и ЕГЭистов для которых Кутепов футбольный мастер. В мои годы сидел бы в дубле или играл за команды класса "Б".

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      Рейтинг: +7392

      Старикан > Рубик Докоян 20 июня 2018, 20:48

      Не могу не согласиться...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Старикан 20 июня 2018, 20:54

      Да мы всегда можем спорить и дискутировать аргументированно, а не на уровне дворовых пацанов -- А ты кто такой, а ты кто такой. -- А ты где играл и чего добился и т.д. Шура Балаганов и Паниковский отдыхают...)))

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      Рейтинг: +7392

      Старикан > Рубик Докоян 20 июня 2018, 22:04

      Кто видел как Черенков забивает на Маракане сборной Бразилии, тот нас поймёт!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Старикан 20 июня 2018, 22:12

      Да, было дело. Тогда сборная было хороша. Надеялся на успешное выступление на ЧМ 1982г. Но с этим тренерским триумвиратом перемудрили. А Федю жалко, болезнь не дала ему полноценно раскрыться и проявить весь свой талант.

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      Рейтинг: +171

      Ливepпуль 20 июня 2018, 20:25

      уругвай по игре пока что худшая команда этого чемпионата, что с Египтом, что с Саудовской аравией как мешки с дерьмом

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      Рейтинг: +7392

      Старикан > Ливepпуль 20 июня 2018, 20:45

      Худшая? Может не выразительная? Они вообще-то в 1/8 вышли! Уверен- они ещё зубы покажут! А лучшие: Германия, Бразилия, Аргентина... что имеют?

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июня 2018, 20:18

      не выразительная победа получилась у уругвайцев, думал забьют больше и игру покажут лучше.

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 20 июня 2018, 20:10

      как-то стремно выиграли

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 20 июня 2018, 19:59

      Самый унылый матч на ЧМ2018. Просто поражаюсь ,уругвайцам самим не стыдно ,так в конце тянуть время? Болельщики приехали за тысячи километров в Россию ,чтобы увидеть такие танцы у углового флажка. Понимаю,что берегут силы ,но должно же быть зрелище в конце концов.

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 20 июня 2018, 19:56

      Какова ситуация - первый раз в жизни буду болеть 25 июня против России за Уругвай: потому как у меня билеты на 1/8 1 июля в Лужниках... и мне очень хочется попасть на матч сборной России!)) Вот такая ситуация...блин...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Старикан 20 июня 2018, 20:27

      Целься хорошо и попадёшь... )))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 20 июня 2018, 20:38

      Ты в любом случае на празднике, в гуще событий и будешь наслаждаться футбольной атмосферой. А мы уж по телеку будем всё это смотреть.

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