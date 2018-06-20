ЧМ-2018. Уругвай победил Саудовскую Аравию и вместе с Россией вышел в 1/8 финала. Суарес провел 100-й матч

Уругвай добыл победу над Саудовской Аравией в матче второго тура группового раунда чемпионата мира.

Победу южноамериканцам принес точный удар нападающего Луиса Суареса на 23-й минуте. Эта игра стала для форварда сотой за национальную команду.

Уругвай набрал шесть очков, столько же, сколько Россия. Таким образом обе сборные обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа А. 2-й тур

Уругвай – Саудовская Аравия – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Суарес, 23.

Календарь ЧМ-2018

Турнирная таблица ЧМ-2018