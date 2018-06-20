Ромуло может сменить «Верону» на «Спартак»

«Спартак» следит за полузащитником «Вероны» Ромуло, сообщает Calciomercato.

Москвичам придется побороться за трансфер 31-летнего бразильца с «Интером», «Лацио» и «Сампдорией». Его действующий контракт с клубом заканчивается этим летом, поэтому он может сменить команду на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Ромуло сыграл за «Верону» 41 матч во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.