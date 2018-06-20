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    Ромуло может сменить «Верону» на «Спартак»

    «Спартак» следит за полузащитником «Вероны» Ромуло, сообщает Calciomercato.

    Москвичам придется побороться за трансфер 31-летнего бразильца с «Интером», «Лацио» и «Сампдорией». Его действующий контракт с клубом заканчивается этим летом, поэтому он может сменить команду на правах свободного агента.

    В минувшем сезоне Ромуло сыграл за «Верону» 41 матч во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2018 11:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июня 2018, 18:43

      слух ни чем не подтвержденный, таких масса ходит, пока реального повода нет то и обсуждать не имеет смысла. но все же сомнительный какой-то персонаж с возрастом за тридцать.

      5
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 20 июня 2018, 15:59

      ну так себе занятие 31-летнего чувака выменивать...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 15:45

      Сначала подумалось на бывшего Ромуло, но оказался не тот.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 20 июня 2018, 14:38

      Был один Квинси не зашел, второй Квинси лучший игрок команды, Был один Ромуло не зашел, второй Ромуло на подходе???)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 июня 2018, 13:38

      кот в мешке??????????? хочется верить что что инфа палёная

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 20 июня 2018, 13:23

      пригодится, ежели еще и бесплатно возьмем.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 20 июня 2018, 12:07

      Как игрок ротации вполне даже не плохой вариант по крайней мере уж точно как минимум не хуже Пашалича , он может помочь команде в ранних кубковых матчах , да и вообще заменить любого игрока в центре поля, если он не сможет играть ,Ромуло достаточно крепкий игрок.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 июня 2018, 12:06

      Сомнительный трансферт.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 20 июня 2018, 11:43

      зачем нам пенсионеры, своих хватает

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 20 июня 2018, 11:21

      вопрос только зачем?

      5
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Asbjorn 20 июня 2018, 11:25

      вопрос актуален

      3
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