Ромуло может сменить «Верону» на «Спартак»

слух ни чем не подтвержденный, таких масса ходит, пока реального повода нет то и обсуждать не имеет смысла. но все же сомнительный какой-то персонаж с возрастом за тридцать.
«Спартак» следит за полузащитником «Вероны» Ромуло, сообщает Calciomercato.
Москвичам придется побороться за трансфер 31-летнего бразильца с «Интером», «Лацио» и «Сампдорией». Его действующий контракт с клубом заканчивается этим летом, поэтому он может сменить команду на правах свободного агента.
В минувшем сезоне Ромуло сыграл за «Верону» 41 матч во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.