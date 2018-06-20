Мацуев: «Браво! Мы в 1/8 финала!»

Ждем соперника ) можно и посмотреть на них )))
Знаменитый пианист Денис Мацуев поддержал сборную России на стадионе во время матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Египта. Компанию в этом ему составил Михаил Боярский.
«Я вам, что говорил! Михаил Сергеевич, браво! Мы в 1/8 финала!» – заявил Мацуев.
Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Главный герой матча Дзюба − в одном кадре
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