Мацуев: «Браво! Мы в 1/8 финала!»

Знаменитый пианист Денис Мацуев поддержал сборную России на стадионе во время матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Египта. Компанию в этом ему составил Михаил Боярский.

«Я вам, что говорил! Михаил Сергеевич, браво! Мы в 1/8 финала!» – заявил Мацуев.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Главный герой матча Дзюба − в одном кадре