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    Мацуев: «Браво! Мы в 1/8 финала!»

    Знаменитый пианист Денис Мацуев поддержал сборную России на стадионе во время матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Египта. Компанию в этом ему составил Михаил Боярский.

    «Я вам, что говорил! Михаил Сергеевич, браво! Мы в 1/8 финала!» – заявил Мацуев.

    Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Главный герой матча Дзюба − в одном кадре

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    20.06.2018 06:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +185

      Тибер 20 июня 2018, 06:20

      Ждем соперника ) можно и посмотреть на них )))

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