Салах выйдет в старте у Египта. Головин, Дзюба и Черышев – у России

Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа ЧМ между сборными России и Египта.

Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Самедов, Головин, Черышев, Дзюба.

Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Хегази, Габр, Абдельшафи, Эль-Ненни, Хамед, Салах, Эль-Саид, Трезеге, Мохсен.

Матч начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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