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    Салах выйдет в старте у Египта. Головин, Дзюба и Черышев – у России

    Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа ЧМ между сборными России и Египта.

    Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Самедов, Головин, Черышев, Дзюба.

    Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Хегази, Габр, Абдельшафи, Эль-Ненни, Хамед, Салах, Эль-Саид, Трезеге, Мохсен.

    Матч начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: Twitter

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    19.06.2018 19:39
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 12:50

      Не ожидал что Дзюба будет в старте.

      0
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 19 июня 2018, 21:29

      Люди!!! А где игру показывают? На первом кино, на матч тв обзор...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 19 июня 2018, 20:42

      и всё таки наша команда-уникальна на этом чемпионате !...играть без тренера -это очень тяжело !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12

      ky6ik 19 июня 2018, 20:41

      Саллах на тренеровке вообще плечевой сустав не разминал, скорей всего не выстрелит!
      А так вперед Россия этот матч как финал играйте!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 19 июня 2018, 20:41

      Египет порвёт этих футболёров☝️

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 19 июня 2018, 20:39

      у Черчесова нет ни тактики ни концепции игры...его мысль забил гол -ты в основе !....это самый слабый тренер из всех 32 х на чемпионате !

      -1
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      Рейтинг: +179

      1297 19 июня 2018, 20:38

      Ну... Хотелось бы... Хотелось!

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 19 июня 2018, 20:31

      Хотелось бы Миранчука увидеть в старте. Ну может на замену выйдет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июня 2018, 20:17

      ожидаемый состав, но думал все же Смолова опять поставит в старте, поглядим выстрелит ли снова пороховая бочка Дзюба)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 19 июня 2018, 20:12

      удачи нам, без неё сегодня точно не обойтись. Что бы ни говорили про Салаха, о том что его не боятся, а он сегодня 100% забьет или создаст голевой момент. Поэтому для победы надо забивать парочку минимум, надеюсь сможем

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